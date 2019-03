O Sétimo Guardião- Olavo vira o jogo e avisa mudanças a Valentina. Empresária fica chocada ao descobrir o que perdeu para o seu novo inimigo

A guerra entre Valentina (Lilia Cabral) e Olavo (Tony Ramos) começou com força total, na novela O Sétimo Guardião. A empresária descobre que Sampaio (Marcello Novaes) a traiu após garantir que Laura (Yanna Lavigne) estava morta. Quando descobre que a moça está vivíssima, Valentina demite o seu capanga, mas acaba surpreendida com uma novidade: Olavo contratou Sampaio e exige que ele continue morando no sobrado.