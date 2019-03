Outros cliques de Bruna e Neymar na mesma noite mostram a atriz e o jogador com os mesmos looks do momento do flagra. O encontro dos ex-namorados gerou bastante polêmica

09/03/19 - 01:37:36

Parece que Bruna Marquezine e Neymar não somente foram ao mesmo camarote durante os desfiles do Carnaval do Rio, mas também se cumprimentaram no local.Um flagra do ex-casal se cumprimentando chegou na madrugada deste sábado (9) nas redes sociais, postado pelo colunista Léo Dias.

Na foto, Neymar aparece de boné preto estendendo a mão para Bruna, usando uma peruca curtinha, ao lado da atriz Letícia Almeida.

Outros cliques de Bruna e Neymar na mesma noite mostram a atriz e o jogador com os mesmos looks do momento do flagra. O encontro dos ex-namorados gerou bastante polêmica nos dias seguintes ao Carnaval.

ENTENDA O CASO

No camarote da Sapucaí na madrugada de terça (5), Neymar curtiu bastante ao lado de Anitta. A cantora chegou a admitir que beijou o jogador na noite e Bruna Marquezine, que estava no mesmo camarote que o jogador e a cantora, deixou de seguir a dona do hit Vai Malandra no Instagram, mas logo voltou atrás.

Nas redes sociais, circulava uma foto que provava o unfollow da atriz, inclusive mostrando o horário que Bruna agiu. Após alguns minutos, ela voltou a seguir Anitta. Mais tarde, a atriz chegou a desativar sua conta no Instagram.

De volta às redes nesta sexta-feira (8), Bruna não deve ter se surpreendido ao constatar uma novidade: recebeu unfollow de Anitta.

Bruna e Neymar ficaram juntos junto durante cerca de seis anos, tendo diversas idas e vindas entre 2012 e 2018. A última delas foi na virada de 2017 para 2018, quando o casal retomou o relaciomento durante o réveillon em Fernando de Noronha depois de uma temporada separados.

