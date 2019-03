REAJUSTE SALARIAL: SINTRASE AJUÍZA MAIS UMA AÇÃO EM DORES

09/03/19 - 05:58:03

Tendo em vista que os servidores públicos do município de Nossa Senhora das Dores não recebem reajuste remuneratório anual há mais de cinco anos, o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado (Sintrase) impetrou nesta quinta-feira, 7, uma Ação Civil Pública em face do prefeito, Dr Thiago.

A ação tem como objetivo buscar a recomposição salarial dos servidores públicos municipais e solicita que o prefeito encaminhe Projeto de Lei para Câmara Municipal.

Da assessoria