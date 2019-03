CANTOR O CLONE FICA FERIDO APÓS ACIDENTE PRÓXIMO A LARANJEIRAS

10/03/19 - 07:57:40

Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (10) deixou uma pessoa ferida

As informações são de que o cantor Antônio O Clone, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito, na curva do Cafuz, na BR 235, próximo ao município de Laranjeiras. O carro do cantor colidiu frontalmente com outro veículo.

Devido a gravidade dos ferimentos, populares prestaram socorro e encaminharam ele para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Nas redes sociais, as informações são de que o cantor está bem, porém há suspeita de que ele tenha fraturado uma costela e perna.

Foto Grupo de WhatsApp PM2 Inform