Abastecimento de água está comprometido em Feira Nova, Graccho Cardoso e Glória

11/03/19 - 10:07:49

De acordo com a Companhia, as equipes de profissionais estão trabalhando na correção dos problemas, cuja previsão para a conclusão é até as 17 horas

A Companhia de Saneamento de Sergipe, Deso, informa que em razão de uma manutenção corretiva na Adutora Sertaneja, o abastecimento de água em povoado e de três município do interior do estado ficará comprometido.

Em Feira Nova, os povoados Bandeira, Lagoa dos Porcos, Umbuzeiro. Em Graccho Cardoso Quintas, Chimarra, João da Mota e Caldeirão. E em parte de Nossa Senhora da Glória, nos povoados São Domingos, Quixaba, além dos bairros Cohab, Alto da Glória, Brasília, Divinéia e em algumas fábricas do município.

De acordo com a Companhia, as equipes de profissionais estão trabalhando na correção dos problemas, cuja previsão para a conclusão é até as 17 horas de hoje, sendo o abastecimento restabelecido gradativamente após a manutenção. Caso os serviços sejam concluídos antes do previsto, o abastecimento será retomado sem qualquer outro aviso.

Por conta disso, a Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais, evitando desperdícios.

Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 0800 0790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.