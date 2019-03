Belivaldo Chagas e Henrique Prata fazem visita técnica ao Caims

11/03/19 - 09:56:21

O governador Belivaldo Chagas, a vice-governadora Eliane Aquino, ao lado do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira e do diretor do Hospital de Amor em Barretos, Henrique Prata, visitam o Centro De Atenção Integral À Saúde da Mulher – CAISM – depois de visitar a Unidade Básica de Saúde da Prefeitura de Aracaju, Amélia Leite.

Presentes também o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, o deputado Estadual Samuel Barreto, o secretário de estado da Saúde, Valberto Oliveira, além das suas respectivas equipes técnicas.

Essas visitas técnicas fazem parte de uma série que serão realizadas, hoje e amanhã, por Henrique Prata e sua equipe, a diversas unidades para conhecer os processos da saúde pública e encaminhar parcerias com o Hospital do Amor para o aperfeiçoamento do tratamento do câncer em Sergipe.

É para demonstrar que a parceria é pra valer, uma já está consolidada. A carreta de prevenção do Hospital do Amor que já está instalada no Caism e vai agilizar o fluxo de exames e diagnósticos para as mulheres que procuram aquela unidade.

O objetivo é avançar na fila de exames oncológicos para agilizar a prevenção do câncer e salvar vidas.

Fonte e foto assessoria