DEPUTADO DR. SAMUEL CARVALHO LANÇA O PROJETO “MAIS MULHER”

11/03/19 - 05:24:38

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (PPS-SE), lançou na manhã deste sábado, 09, do lançamento do projeto social “Mais Mulher” na Associação de Moradores do Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

Acompanhado de uma equipe multidisciplinar formada pelo psicólogo Wellington Cruz, que abordou o tema “Violência contra a Mulher”, que em Sergipe cerca de 2.800 denúncias novas são feitas por ano, segundo o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

A presidente da ONG “Mulheres de Peito”, Sheyla Galba destacou à importância da prevenção do câncer de mama, que no começo deste ano ganhou espaço na mídia, por causa, do impasse com o Governo do Estado para aquisição da “Carreata” fazendo com que personalidades públicas, incluindo o deputado estadual popular socialista Dr. Samuel Carvalho, cobrassem do governador uma solução rápida e coerente com a demanda. A assistente social, Adriana Menezes contribuiu informando aos presentes quais programas sociais de saúde são oferecidos pelo governo.

A comunicadora e empresária, Iza Félix apresentou o tema “Mulher no Mercado de Trabalho”, contando um pouco de suas experiências na área da comunicação, desafios de fazer uma imprensa livre e democrática; além de dar dicas de como as mulheres devem se posicionar estrategicamente nas atividades laborais.

Por último o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho, fez uso da palavra para agradecer a Denivan, presidente da associação, que concedeu o espaço, e por trazer uma mensagem de encorajamento para todas as mulheres presentes. O parlamentar assegurou que o projeto social “Mais Mulher”, vai continuar durante todo o ano. “Nosso objetivo é alcançar o maior número de mulheres socorrenses, além de estender essa iniciativa para outros municípios Sergipanos”, finalizou.

AssCom/SC