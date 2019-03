Desesperada, mãe questiona: Gustinho, porque você traiu o meu filho?

11/03/19 - 10:28:51

Uma servidora pública do município de Lagarto gravou um áudio onde faz um desabafo e chora muito ao questionar o deputado federal Gustinho Ribeiro, o motivo que o levou a demitir seu filho, que era diretor do Diretran.

No áudio, demonstrando muita emoção e chorando muito, a senhora questiona: “ainda falta secretários. Isso não é missa encomendada. É a dor de uma mãe que viu seu filho não ter hora para aguentar o diabo a seu lado”, afirma a senhora.

O seu desabafo através do áudio, foi divulgado na manhã desta segunda-feira (11), pelo radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida e o que chamou a atenção foi quando ela disse se Gustinho se “lembra quando não tinha nome na cidade”. “Você se lembra quando você não tinha nome na cidade?. Quando vivia do nome de sua mãe?. Você se lembra do cara que sentou a leu lado e correu o mundo com você?”, pergunta a mãe.

Em outra parte do áudio, a senhora diz que o filho foi traído e que ele pode entender a situação, mas ela não. “Ele pode até entender, mas eu não entendo. Porque você traiu meu filho?. Porque você fez isso com ele?. Você tem certeza que você foi justo com ele?”, disse a mãe e conclui com mais uma pergunta: “você tem certeza que você não vai pagar por isso?. Pense bem. Eu não estou lhe ameaçando não, porque eu sou uma pobre coitada. Eu estou apelando para sua consciência. Não faça isso pelo amor de Deus Gustinho. Essa é a dor de uma traição”, disse.

Munir Darrage