Lealdade de Marlene Calumby e Machado com João Alves é inquestionável!

11/03/19 - 14:10:12

É triste o fim da vida pública do engenheiro civil João Alves Filho (DEM). Governador do seu Estado por três mandatos, ele foi prefeito da capital em duas oportunidades e ministro do interior. Tornou-se uma referência nacional na luta em defesa do rio São Francisco e como homem público conseguiu o respeito das principais lideranças políticas do País. João cometeu uma série de equívocos também em sua trajetória; paga por alguns deles até hoje. Mas seus “créditos” com os sergipanos, seu espírito público, sempre lhe condicionaram a uma posição de destaque em relação aos demais.

Visionário, empreendedor, determinado! Falar da figura pública João Alves Filho é algo muito fácil, não requer especialidade em política. Ele deixou um legado de liderança, de simplicidade e, principalmente, de realizações. O democrata foi importante para Sergipe como gestor, mas como político também. Ele contribuiu para algumas lideranças ascendessem como Albano Franco, Antônio Carlos Valadares, Reinaldo Moura, André Moura, Maria do Carmo, José Carlos Machado, Eduardo Amorim, dentre tantos outros que, direta ou indiretamente, estiveram ao seu lado em determinado momento.

No último “capítulo” de sua história política, João Alves teve a chance de atender todas as expectativas do povo de Aracaju, cansado da mesmice da esquerda, que apostou em um político experiente, com “conteúdo administrativo”, um gestor com visão futurista. O democrata, doente ou não, foi uma decepção, deixou a desejar como prefeito, ficou muito distante do velho João Alves que todos conheceram. Apostou errado em alguns nomes de sua equipe de trabalho, pessoas infiéis que “usaram” o seu prestígio em benefício próprio. Gente que aproveitou até a “última gota do suor” do “Negão” e que hoje lhe viraram às costas…

Justiça seja feita, João Alves também teve sempre ao seu lado pessoas que tinham compromisso com sua história, que têm gratidão por ele até hoje. Assessores, auxiliares e secretários que lhe ajudaram por muitos anos, em diversas campanhas, com ou sem mandato. A professora Marlene Calumby, sua irmã, talvez tenha sido a pessoa que mais o ajudou na PMA, que mais o defendeu. Se para muitos ela agiu de forma inadequada, este colunista dá um testemunho: por várias vezes ela foi decisiva para que o pior não acontecesse. Hoje no “centro das atenções”, ela desagradou alguns “oportunistas” na prefeitura e nunca escondeu sua preocupação com o irmão…

“Em Sergipe todo mundo se conhece!”. É verdade, Albano Franco! E o que dizer da relação política de João Alves com José Carlos Machado? Estamos falando de uma amizade de décadas que resistiu a muita coisa, as dificuldades, aos interesses políticos e estratégias eleitorais. Machado trocou uma reeleição encaminhada na Câmara Federal para disputar um improvável mandato de senador. Sacrificou sua vida pública para ficar com João! Enquanto muitos seguiram “caminhos próprios”, ele ficou com o “Negão”. É um empresário bem sucedido, um estudioso em gestão, não depende da política para viver e, ainda assim, sempre respeitou a liderança de João…

Marlene e Machado, por vezes, ficavam angustiados e até, impotentes, por verem a gestão na PMA travada, pela falta de ação de alguns auxiliares. Daria para enumerar outras pessoas importantes e que foram corretas com o democrata, inclusive na Prefeitura de Aracaju. Melhor nem falar também de alguns “malandros” que se aproximaram dele. Para este colunista é injusto que pessoas fiéis a João Alves Filho, como a professora Marlene Calumby e seu “fiel escudeiro” José Carlos Machado sejam “achincalhados” nas redes sociais, em setores da imprensa, por pessoas que não viveram essa relação. A verdade: a lealdade dos dois com o “Negão” é algo inquestionável!

Veja essa!

Os tempos são difíceis, é verdade, mas o “galeguinho” Belivaldo Chagas (PSD) ajuda: a decisão de seu governo de desativar Delegacia Plantonista Sul, anexa à 4ª Delegacia Metropolitana no Conjunto Augusto Franco, para concentrar tudo na 3ª Delegacia Metropolitana, na Avenida Visconde de Maracaju, no bairro Santos Dumont, é um grande retrocesso.

E essa!

O argumento da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) é que as duas plantonistas serão transformadas em uma Central de Flagrantes 24h. Em síntese, o cidadão da Zona Expansão, que precisar registrar uma ocorrência, além da situação constrangedora, ainda terá que atravessar a cidade para ter acesso à estrutura policial. Se isso é priorizar a segurança, este colunista já não sabe o que não é…

Quem avisa…

Não custa alertar o governador para ele refletir: a nova Central de Flagrantes fará a cobertura de todos os registros em Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Maruim e Laranjeiras. É pouco, “cabra velho”? Melhor cortar outras despesas…

Sensação de insegurança

Dizem que não basta ao homem ser honesto, ele tem que parecer também. Na SSP, para a população não basta ela estar segura, mas também ter a sensação de segurança. Com todo respeito aos “especialistas” no assunto, não é desativando uma plantonista que as pessoas terão essa percepção…

Na bronca I

Moradores e comerciantes da região Sul da cidade não gostaram nenhum um pouco da mudança feita pela SSP. Uma ação equivocada de um governo que prometeu caminhar para frente, mas segue andando para trás! Uma medida que interessa a muitos que pagam seus impostos, mas decidida por poucos…

Na bronca II

O coordenador do projeto “Augusto Franco em Ação”, William Fonseca, fez um apelo ao governador para que a delegacia plantonista sul não fosse desativada. “A gente espera sempre por bom senso das autoridades. Falam em redução de despesas, mas o prédio é do Estado. Não justifica”.

Coronel Rocha

Especialista no assunto Segurança Pública, o coronel Rocha avalia que a decisão prejudica a população que “perderá muito mais tempo se deslocando e aguardando para fazer flagrantes, deixando a população sem posicionamento preventivo, além de ser uma prova cabal da falta de políticas de segurança pública e uma escancarada quebra de promessa de ampliar o número de plantonistas no Estado”.

Chico Dantas

Tudo indica que o PRB de Heleno Silva e Jony Marcos está “desembarcando” na PMA novamente: o ex-presidente do Detran, Chico Dantas, está cotado para assumir o comando da SMTT. O vereador Alves (PRB) já dá sustentação à gestão do prefeito Edvaldo Nogueira na CMA.

Cartel não!

A coluna aprova a medida do Ministério Público sobre o rigor nas feiras sobre o condicionamento das carnes. Os matadouros municipais também precisam ser adequados. Tudo isso é positivo. Agora é importante que os promotores fiquem atentos para uma possível formalização do “cartel da carne”. Não dá para dois frigoríficos apenas responderem pelo abastecimento de todo Estado. Estamos de olho…

Loroteiro não!

Devem esquentar os embates entre os deputados Francisco Gualberto (PT) e o líder da bancada de oposição, Georgeo Passos (REDE). O petista não gostou nem um pouco de ser taxado de “loroteiro” pelo colega de parlamento e já prometeu rebater com veemência sobre qualquer insinuação neste sentido. Georgeo não ligou muito para a ameaça de Gualberto. Vem mais tensão por aí…

Coisas do Samu I

Enquanto a superintendente do Samu se preocupa em manter parentes trabalhando na gestão (nepotismo direto), alguns funcionários do órgão são agredidos no desempenho de suas funções. Durante uma ocorrência no final de semana, servidores do Samu foram agredidos pela população e a viatura foi danificada.

Coisas do Samu II

As pessoas queriam que o paciente em curso fosse retirado da ambulância para que a vítima de um acidente tivesse prioridade. Além da falta de valorização salarial e do abandono da nova central de regulação, agora agressões. Para quem chegou para resolver…

Caos na DESO?

Apesar do empenho dos servidores que compõem o quadro da DESO, para este colunista soa muito estranho a queda assustadora no fornecimento de água pela Companhia. O governo levanta a possibilidade de vender ações. Municípios do interior estão ficando desabastecidos com frequência, adutoras estão se rompendo cada vez mais e bairros da Zona Norte de Aracaju reclamam das suspensões e até da qualidade da água. Tem algo errado…

Hasselmann em SE I

Na tarde desta sexta-feira (15), a partir das 17h30, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do Governo na Câmara dos Deputados e deputada federal mais votada do país, juntamente com o presidente executivo do Movimento Brasil 200, Gabriel Kanner, concederão entrevista coletiva à imprensa sergipana.

Hasselmann em SE II

A parlamentar participará do Jantar com Negócios, onde debaterá “Os desafios para a Reconstrução do Brasil” a convite da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), presidido pelo empresário Marco Aurélio Pinheiro, e do Movimento Brasil 200 em Sergipe, coordenado pelo empresário Lúcio Flávio Rocha. O evento será realizado no Radisson Hotel, em Aracaju.

Com a bancada

Antes da coletiva, Joice Hasselmann terá um encontro com a bancada federal sergipana e lideranças. As atividades da líder do Governo Bolsonaro no Congresso seguirão até o sábado (16). Daqui, a deputada seguirá para Salvador (BA).

Lixões I

Acontece na próxima quarta-feira (13), às 9h, no auditório do Palácio dos Despachos, a solenidade de Apresentação do Relatório Final dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira, ambiental e jurídica referente a destinação de resíduos sólidos. Os estudos abrangem os municípios integrantes do Consórcio Público do Agreste Central (CPAC), o Consórcio Público de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos do Sul e Centro Sul Sergipano (CONSCENSUL).

Lixões II

Os envolvidos firmaram convênio com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese). Esse relatório é considerado um passo importante para extinguir os lixões nesses municípios, apresentando soluções viáveis do ponto de vista técnico, econômico, jurídico e ambiental.

Denúncia em Dores I

O vereador Fabrício da Netto Cred protocolou no Ministério Público de Nossa Senhora das Dores, uma denúncia contra a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde, que contrataram uma empresa pelo valor de quase R$ 1 milhão, para a promoção de palestras para servidores da pasta.

Denúncia em Dores II

“Procurei as autoridades porque entendo que a Saúde de Dores tem outras prioridades, como contratação de mais médicos, compra de equipamentos, agilidade em exames, consultas e melhor estrutura das unidades básicas. Confio no MPE e na Justiça para que apurem e constatem de que forma essa quantia milionária está sendo realmente gasta”, explicou o vereador.

Câncer, e agora?

Alegria, música, dança e muita diversão. Foi assim a tarde do último sábado (9), no Parque da Sementeira com o grupo de apoio às pessoas câncer “Câncer, e agora?” que realizou um evento de ressaca do Carnaval para os voluntários do grupo, pessoas com câncer, familiares e amigos. A festa contou a participação do cantor Wendell Santana, que animou a todos com muita música.

Câncer na Folia

O evento teve como tema “Câncer na Folia. Por que não?” com o objetivo de levar alegria para as pessoas com câncer. De acordo com a fundadora do grupo, Núbia Simões, este é o terceiro encontro do grupo e em cada momento a alegria contagia a todos. “É uma maneira da gente descontrair, se reunir num ambiente diferente, sem falar da doença, e ao mesmo tempo mostrar para a sociedade sergipana que é possível ter câncer e ser feliz”, enfatizou Núbia.

Luta contra o câncer

Para Adriana Torres, que foi acometida com câncer de mama, participar desse grupo é mais uma forma de engajamento na luta contra o câncer. “Sou sobrevivente de câncer de mama e como sou da área da saúde, sempre procurei defender a saúde para a população. Depois que tive câncer essa vontade de ajudar o próximo aumentou. Criei o blog ‘Divas Contra o Câncer’ e agora conheci Núbia. Estou muito empolgada e me coloquei à disposição desse grupo, quero me envolver e me engajar nesta luta”, finalizou a nova voluntária.

