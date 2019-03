Quem roubou Aracaju?

A senadora Maria do Carmo (DEM) confirmou o que já se suspeitava há muito tempo: portador de Alzheimer, o ex-prefeito João Alves Filho (DEM) assinava documentos sem saber do que se tratava. Aliás, em 2016, o então vice José Carlos Machado (PSDB) já havia denunciado que “a maioria dos secretários só pensa em roubar, enquanto o prefeito está cagando pra tudo isso”. Diante da confissão da senadora, cabe à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas esmiuçarem os convênios e contratos da administração passada. É preciso identificar quem aproveitou a demência do ex-prefeito para saquear os cofres públicos, roubar descaradamente o dinheiro dos contribuintes. Tal qual a constatação anterior de Carlos Machado, a confissão feita agora pela senadora e esposa do ex-prefeito é grave demais para não ser investigada. Crendeuspai!

Menos médicos

Cerca de 30 vagas do Programa Mais Médico ainda não foram preenchidas no sertão sergipano. A denúncia é do presidente do PRB sergipano, pastor Heleno Silva. De acordo com ele, essa carência de profissionais está ocorrendo desde que o governo Bolsonaro cancelou o convênio que o Brasil tinha com Cuba. “Não nos importa se os médicos eram de Cuba ou da Rússia. O importante é que eles atendiam o povo pobre, que agora está desassistido”, reclama Heleno. É vero!

Tapa buraco

O governo de Sergipe permite suspeitar que está no mato sem cachorro. Pelo menos foi o que o executivo deixou transparecer ao substituir, interinamente, Ademário Alves na Secretaria da Fazenda. Será que, diante da grave crise econômica, ninguém quer assumir tão importante pasta ou o executivo não dispõe de quadros técnicos para ocupar a Fazenda de forma definitiva? Misericórdia!

Deu pra trás

A Rede Sustentabilidade desistiu da fusão com o PPS. Por não ter atingido a cláusula de barreira na eleição passada, o partido avaliava se fundir com o PPS. Diante da desistência da fusão, os redistas com mandatos que se filiarem a outras legendas podem ser cassados. Essa regra não vale, contudo, para o senador Alessandro Vieira, já filiado ao PPS, pois o mandato dele é majoritário. Então, tá!

Sob nova direção

E o deputado federal João Daniel é o novo presidente do PT sergipano. A troca de comando foi decidida durante reunião do diretório estadual. O senador Rogério Carvalho pediu licença da presidência petista por 90 dias, período que pode ser renovado: “Preciso me dedicar e estudar os assuntos que vão mudar os rumos do país”, disse Rogério para explicar o afastamento do comando da legenda. Ah, bom!

Arrumando a casa

Até o início de maio, a Prefeitura deve publicar editar para estruturar as 32 feiras livres de Aracaju. Segundo o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), o edital visa garantir mais organização, segurança e salubridade nas feiras, inclusive, atendendo as normas sanitárias, como o resfriamento dos produtos de origem animal. O comunista garante que tudo será feito de forma transparente, “pensando no melhor para o feirante e para os consumidores”. Tomara!

Maioria contra

Quem está fazendo uma enquete sobre a reforma da Previdência é o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Entre as pessoas que já se manifestaram pelo twitter do parlamentar, 42% discordam da proposta, enquanto 29% apoiam a reforma, desde que ela sofra alterações no Congresso. Já outros 29% concordam integralmente com a proposta do governo federal. Homem, vôte!

Leite derramado

Dificilmente a fábrica de laticínios Sabe permanecerá sob o comando do ex-governador Albano Franco (PSDB) e do filho dele Ricardo Franco. Com as atividades suspensas desde o último dia 19, a indústria sergipana ainda não informou aos cerca de 300 empregados sobre o futuro deles. Entrevistado pelo Jornal da Cidade, Albano disse que o grupo está avaliando “a possibilidade de uma composição societária ou mesmo arrendá-la”. Aff Maria!

Dou-lhe uma…

O leilão do Aeroporto de Aracaju está marcado para a próxima sexta-feira, na Bolsa de Valores de São Paulo. No mesmo dia também serão leiloados outros 11 terminais, a maioria no Nordeste. Nesta terça-feira, as empresas interessadas apresentarão as propostas, a serem abertas na sexta. O governador Belivaldo Chagas (PSD) espera que, após ser entregue à iniciativa privada, o nosso campinho de pouso passe a oferecer mais qualidade no atendimento. Deus te ouça!

Cabeça de camarão

Diante de tantas bobagens ditas pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), um bebinho de Itabaiana saiu com essa: “Será que os médicos do Hospital Albert Einstein esqueceram a bolsa de colostomia na cabeça do capitão?”. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 26 de novembro de 1929.

