SMTT de Estância realiza comando educativo alusivo ao Dia Internacional da Mulher

11/03/19 - 05:41:09

Na última sexta-feira, 08 de março, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Estância (SMTT), realizou uma homenagem às mulheres estancianas em alusão ao Dia Internacional da Mulher Com o tema: “Lugar de Mulher é onde ela quiser”.

Na oportunidade, os colaboradores da SMTT, SEMDEC e Guarda Municipal, realizaram um comando Educativo na Praça Barão do Rio Branco, com o objetivo de homenagear as mulheres pela grande representatividade social e política, através da luta e resistência. Foram distribuídos chaveiros com o símbolo da flor, acrescidos de votos de estima e admiração, reiterando a importância e valorização da mulher, no âmbito da harmonia e gentileza no trânsito.

“O órgão fiscalizador do trânsito entende que o sexo feminino faz a diferença em todos os aspectos, reconhece a importância da mulher, através dos seus diversos ofícios, inclusive no trânsito”, ressaltou o Superitendete da SMTT, Cel. Enilson Aragão.

Fonte e foto assessoria