Anderson Cristian é o novo secretário de comunicação de Estância

12/03/19 - 12:19:53

O jornalista Fábio Viana, entregou na tarde desta segunda-feira (11), o cargo de Secretário de Comunicação de Estância ao prefeito Gilson Andrade (sem partido).

Segundo informações passadas ao repórter Walisson Jardim da Gazeta de Estância, já antes do carnaval Fábio tinha pedido exoneração do cargo e colocado à disposição do gestor.

Agora com a desistência de Fábio Viana, o prefeito Gilson Andrade deve comunicar aos estancianos o novo secretário da pasta, que segundo relatos é o jornalista e radialista Anderson Cristian (ex-editor de política do Cinform e atualmente ele é da editoria de política do Correio de Sergipe).

“É com muita honra e satisfação ter recebido esse convite de Gilson. Já estamos aqui, iniciamos oficialmente hoje e esperamos ter um trabalho que possa dignificar a gestão de Gilson Andrade e toda sua equipe. Além de dignificar o nome da cidade de Estância”, disse Cristian ao repórter WJ.

Da Gazeta de Estância