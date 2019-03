BANESE DISPÕE DE CRÉDITO RURAL PARA OS PRODUTORES RURAIS

12/03/19 - 16:52:53

Linhas de Crédito Rural do Banese financiam atividades agropecuárias dos produtores sergipanos

O Banese está oferecendo linhas de financiamento com prazos atrativos e taxas diferenciadas para as atividades agrícolas e pecuárias dos produtores rurais sergipanos. A informação é do gerente da Área de Crédito de Desenvolvimento do Banese, Bruno Santiago Silva Goveia, segundo o qual as linhas de crédito do banco abrangem as diversas atividades de custeio e investimento dos produtores.

Entre as principais destinações das linhas de Crédito Rural do Banese, segundo o gerente, estão o custeio de atividades agrícolas (culturas de milho, feijão, cana-de-açúcar, fruticultura em geral, entre outras) e o custeio de atividades pecuárias (aquisição de animais bovinos para recria/engorda e aquisição de ração animal).

Quanto à linha de crédito para investimento, o recurso é destinado à aquisição de bovinos (matrizes e reprodutores para corte e leite), à melhoria e à ampliação de estruturas necessárias ao desempenho da atividade pecuária e à implantação de culturas agrícolas, como frutíferas, no caso da agricultura.

Os financiamentos do Crédito Rural Banese são direcionados para clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica (empresas). Para as operações de custeio, o valor limite por CPF/CNPJ por ano agrícola definido pelo Banco Central é de R$ 3 milhões. Para operações de investimento, o valor limite por CPF/CNPJ por ano agrícola definido pelo Banco Central é de R$ 450 mil.

Os prazos para pagamento dos empréstimos vão de acordo com a finalidade do projeto, sendo de até dois anos para operações de custeio e de até 12 anos para operações de investimento.

Fonte e foto assessoria