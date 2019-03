BELIVALDO: EU NÃO ESTAVA BRINCANDO QUANDO DISSE QUE ABRACEI A CAUSA

12/03/19 - 12:41:04

O governador Belivaldo Chagas, o diretor do Hospital de Amor em Barretos, Henrique Prata, o secretário de Estado da Saúde, Valberto Lima, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, visitaram na manhã desta terça-feira (12) o Centro Administrativo de Saúde e dialogam sobre o projeto do Hospital do Câncer. O novo hospital será construído obedecendo as normas do que há de mais atual no tratamento oncológico.

Durante a visita, Belivaldo Chagas voltou a afirmar que abraçou a causa da saúde e que vai humanizar o atendimento oncológico em Sergipe. “A palavra de ordem é humanização e a contribuição de Henrique Prata nestas visitas técnicas está sendo muito valiosa. Sua experiência e seus ensinamentos estão nos ajudando a elaborar um projeto melhor para o tratamento do câncer. Eu não estava brincando quando disse que abracei essa causa e vou dedicar todas as minhas energias para dar aos sergipanos um tratamento do câncer mais humanizado” disse Belivaldo.