CONDUTOR CONDENADO A 12 ANOS DE PRISÃO POR ATROPELAMENTO

12/03/19 - 07:45:25

Após cerca de 12 horas, terminou por volta das 20 horas desta segunda-feira (11), o julgamento de Enersson Miller dos Santos, condutor do veículo que atropelou e matou Moisés Bispo dos Santos em 2014, em uma avenida no Bairro Luzia.

Emersson foi condenado a 12 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado e um ano de prisão por conduzir o veículo embriagado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Enerson respondia o processo por homicídio doloso em liberdade. Ele obteve o direito de recorrer em liberdade e a defesa já ajuizou recurso, pedindo que um novo júri popular seja realizado.

O acidente ocorreu no dia 9 de maio de 2014, no bairro Luzia. Moisés Bispo foi atingido pelo veículo conduzido por Enersson no bairro Luzia. À época, o acusado foi autuado e preso em flagrante tanto no acidente quanto por conduzir o carro sob efeito de álcool e foi liberado após pagar fiança.