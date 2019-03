Gilmar diz que é preciso enfrentar à violência doméstica com inteligência

12/03/19 - 13:03:28

Deputado fala sobre Projeto Guardiões da Vida

Neste mês em que se intensificam as lutas pelos direitos das mulheres e o combate à violência doméstica, o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe, nesta terça-feira, 12, para falar sobre o “Guardiões da Vida”. O projeto foi implantado na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, e tem como objetivo atender e dar assistência às vítimas de violência doméstica.

O parlamentar explicou que policiais militares do Rio de Janeiro, com atuação em Três Rios, são deslocados para atuar somente neste trabalho, agindo como mediadores dos conflitos entre casais. “Funciona como uma espécie de alcoólicos anônimos, onde os policiais trabalham na aplicação do que determina a Lei Maria da Penha. Eles dão as mulheres a assistência necessária, como também aos companheiros que iniciam com ameaças, o que já é uma violência, mas que não tocaram na mulher, levando-os a participar de sessões de aconselhamento, explicando como funciona a lei”.

Gilmar repudiou qualquer tipo de violência contra a mulher e considera o projeto importante nesse combate. “Em Três Rios, não somente a PM atua, como também tem a participação do Ministério Público. Em pouco tempo de atuação, dados apontam redução de mais de 90% no número de agressões as mulheres. Conversarei com o secretário de Segurança Pública, João Eloi, como também pedirei uma audiência ao procurador Geral de Justiça e ao próprio presidente do Tribunal de Justiça. Está na hora de não apenas combater as agressões, mas enfrentar com inteligência, oferecendo aqueles que ainda é possível um recomeço, e dando as mulheres a certeza de que não estão sozinhas”, disse o deputado.

Fonte e foto assessoria