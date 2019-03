Governo divulga resultado do processo seletivo de alunos do José Figueiredo Barreto

12/03/19 - 17:02:47

As matrículas devem ser efetuadas até a próxima sexta-feira, dia 15. O edital de seleção disponibilizou 360 novas vagas em três cursos técnicos, cujas aulas iniciam no próximo dia 25 de março

Por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), o Governo de Sergipe torna público, nesta terça-feira, 12, o resultado do Processo Seletivo de Alunos 2019.1 do Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto. A lista de candidatos classificados pode ser conferida no Portal da Educação.

O Processo Seletivo de que trata o Edital nº 7/2019/SEDUC selecionou estudantes para o preenchimento das 360 novas vagas que foram abertas na unidade escolar este ano, as quais foram distribuídas em turmas nos turnos da manhã, tarde e noite, e destinadas a estudantes com idade mínima de 16 anos que já concluíram o ensino médio.

Com início das aulas previsto para o dia 25 de março, os candidatos selecionados têm até a próxima sexta-feira, dia 15, para efetuarem suas matrículas, que devem ser feitas na Secretaria do Centro de Educação Profissional José Figueiredo Barreto, localizado na rua Laranjeiras, 1919, bairro Getúlio Vargas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.

No ato da matrícula, o estudante selecionado deve apresentar o histórico de conclusão do ensino médio, duas fotografias em tamanho 3×4 e fotocópias dos seguintes documentos: carteira de identidade, título de eleitor acompanhado do comprovante de votação, certificado de reservista e comprovante de endereço.

Gerenciado pela Seduc, o Centro de Educação Profissional José Figueiredo Barreto oferece os Cursos Técnicos em Condomínio, Rede de Computadores e Bar e Restaurante, os quais têm duração de um ano e meio.

Foto Eugenio Barreto

Assessoria de Comunicação da SEDUC