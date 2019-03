João Daniel destina emenda inédita para a Fundação Aperipê

12/03/19 - 15:23:02

O deputado federal João Daniel (PT) realizou visita à Fundação Aperipê na manhã desta terça-feira, dia 12. Recebido pelo diretor de Radiodifusão da Fundação de Cultura e Arte de Sergipe (Funcap), Francisco Ferreira, o parlamentar foi apresentar a emenda parlamentar individual impositiva apresentada por ele para a Aperipê, no valor de R$ 100 mil. Esta é a primeira vez que a Fundação recebe uma emenda destinada por parlamentar sergipano.

Os recursos serão utilizados para a compra de equipamentos que irão melhorar o parque tecnológico da emissora e as transmissões feitas pela TV Aperipê. Entre os equipamentos que podem ser adquiridos com esse valor, o diretor Chiquinho Ferreira citou o mochilink – equipamento portátil que possibilita a transmissão para televisão ao vivo, com qualidade.

O deputado federal João Daniel ressaltou a satisfação em estar contribuindo para melhorar as condições de funcionamento desta emissora do governo do Estado e dos sergipanos, como forma de fortalecê-la e valorizá-la, contribuindo para uma comunicação democrática e de qualidade. “Fico feliz em estar contribuindo. Sempre quis ajudar a Aperipê, mas não sabia como, até ser procurado por Chiquinho Ferreira. Nos colocamos à disposição sempre. Para mim é muito importante que a Aperipê funcione com qualidade, com uma boa equipe e com recursos para fazer a comunicação democrática que sempre fez”, disse.

João Daniel reafirmou seu compromisso de estar, em todos os anos, ajudando a Fundação Aperipê. “Temos esta emenda inicial no valor de R$ 100 mil, mas nos colocamos como parceiro e iremos articular com os demais parlamentares, mostrando a importância de contribuir com a Aperipê”, acrescentou.

Primeiro passo

O diretor de Radiodifusão da Aperipê relatou que acredita que essa ação pioneira do mandato do deputado federal João Daniel é o início para que outros se somem. “Este é o primeiro passo agora vamos correr para a liberação desta emenda e, não tenho dúvidas, que a partir desta iniciativa pioneira outros parlamentares irão colaborar. Este é um apoio à Aperipê e à cultura de Sergipe”, destacou Chiquinho Ferreira.

Também presente à reunião, o coordenador de Jornalismo da Aperipê, Eduardo do Valle, agradeceu a emenda, que classificou como uma ajuda significativa, histórica e que vai fazer uma diferença significativa para a emissora. O encontro também teve a participação do coordenador Operacional Jefferson Andrade; do coordenador das rádios Aperipê AM e FM, Otacílio Leite; e o coordenador de Programação da TV Aperipê, Dida Araújo.

O deputado federal João Daniel também participou de entrevista ao programa Mural, transmitido pelas rádios Aperipê AM e FM, apresentado por Tanit Bezerra. Na oportunidade, ele informou, em primeira aos ouvintes, a destinação desta emenda à Fundação Aperipê e sua importância foi reafirmada pelo diretor de Radiodifusão, que também participou da entrevista.

Por Edjane Oliveira

Foto assessoria