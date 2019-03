MORTE DE ADVOGADO: COPE ASSUME AS INVESTIGAÇÕES

12/03/19 - 12:56:27

João Eloy esteve reunido na manhã desta terça-feira com o presidente da OAB

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) prometeu empenho nas investigações sobre a morte do advogado Jarbas Feitoza de Carvalho Filho, 33 anos, no início da tarde desta segunda-feira (11), em Aquidabã.

O delegado Dernival Eloi, diretor do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope), assumiu as investigações. A determinação foi do secretário da Segurança Pública, João Eloy, após os primeiros levantamentos sobre o crime.

O secretário João Eloy esteve reunido com uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na manhã desta terça-feira (12), na sede da SSP, e explicou que equipes da Polícia Militar e Polícia Civil acompanharam os desdobramentos do crime a partir do momento que receberam as primeiras informações.

Segundo João Eloy, investigadores da Coordenadoria do Interior (Copci) e Delegacia de Nossa Senhora das Dores realizaram os primeiros levantamentos e obtiveram várias informações, que já estão sendo trabalhadas pelo Cope.

“A exemplo de outros casos, prometemos empenho e agilidade para esclarecer esse caso e dar uma resposta convincente aos familiares e à população de Aquidabã. Cada investigação tem seu tempo e esperamos que essa tenha desdobramentos imediatos”, afirmou o secretário da Segurança Pública, acompanhado na reunião pelo coordenador das Delegacias do Interior, delegado Jonathas Evangelista.

O presidente da OAB em Sergipe, Inácio Kraus, disse que a entidade acompanhará de perto as investigações e garantiu confiar no trabalho da polícia de Sergipe.

