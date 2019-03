Novas deputadas comemoram recebimento da Medalha Quintina Diniz

12/03/19 - 14:48:44

As quatro novas deputadas estaduais por Sergipe: Diná Almeida (PODE), Janier Mota (PR), Kitty Lima (REDE) e Maisa Mitidieri (PSD) falaram na manhã desta terça-feira, 12 na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), sobre a alegria em receberem a Medalha Quintina Diniz, durante Sessão Especial pelo Dia Internacional da Mulher.

De acordo com a deputada Janier Mota, a homenagem recebida no plenário da Alese é uma emoção muito grande. “É um momento muito especial e graças a Deus essa medalha não é minha, é para o povo sergipano e para o povo do nosso Estado. A homenagem leva o nome de Quintina Diniz, uma grande parlamentar, ativista e professora que merece todos os nossos aplausos e homenagens de todas as mulheres sergipanas”, entende,

Para a deputada Kitty Lima, receber a premiação foi muito gratificante. “Não só pela homenagem, por ser em nome de uma grande mulher, mas porque a gente está aqui por uma responsabilidade muito maior: a luta por equidade, a luta para coibir a violência desenfreada que está dominando o nosso Estado com o crescimento do feminicídio crescendo e o importante hoje é que a gente tenha coragem, tenha união e ocupem seus espaços e se enxerguem nesta Casa como o local que venha a protegê-las e lutar por elas também. Estou disposta, com muita energia e tenho certeza que a gente vai mudar aos pouquinhos, a realidade cruel que está acontecendo no nosso Estado”, acredita.

A deputada Diná Almeida disse que a premiação tem sido muito brilhante. “Primeiro no início da minha carreira como política, pois nunca havia sido eleita a outro cargo. E estou aqui representando a mulher trabalhadora, a mãe, a filha, a neta e toda a classe familiar. Vou buscar isso a vida inteira ajudando mais o nosso estado. Estou muito satisfeita em receber esta medalha como mulher”, ressalta.

E para completar, a deputada Maísa Mitidieri destacou ser uma honra grande receber a medalha Quintina Diniz. “Até porque ela simboliza a luta da mulher em todos os seus aspectos, mas principalmente na política e isso é simbolizado pelo nome da medalha: a deputada Quintina Diniz, a primeira deputada a ser eleita e então pra mim, é uma satisfação muito grande”, comemora.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões