PC prende segundo indivíduo que participou do latrocínio contra supervisor da AmBev

12/03/19 - 08:38:42

A equipe da Delegacia Regional de Estância, sob o comando do delegado Allan Faustino, prendeu, no início da tarde de hoje, Vitor Machado Santos, conhecido por Vitor Gordo, de 20 anos de idade, no Centro de Estância.

Contra Vitor existia mandado de prisão preventiva decretada pela Vara Criminal de Estância, decorrente do latrocínio praticado contra Diego Moisés de Jesus Santos na madrugada de 21/02/2019.

Segundo apurado na investigação, Vitor auxiliou Michel Leal Dantas Soares na execução da vítima e subtração de seus pertences, bem como na ocultação de cadáver.

Segundo o delegado Allan Faustino, com a prisão de Vitor, todos os envolvidos no crime estão presos, assim como a adolescente que participou do delito, que foi apreendida e se encontra na USIP, estando o crime elucidado em todas as suas circunstâncias.

Vitor, assim como Michel, foi encaminhado para delegacia de polícia da capital, onde permanecerá à disposição da Vara Criminal de Estância, e responderá por latrocínio e ocultação de cadáver.

Fonte e foto SSP