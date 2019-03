PM RECUPERA CAMINHÃO E CARGA AVALIADA EM MEIO MILHÃO DE REAIS

Na madrugada desta terça-feira (12), Policiais Militares do 7°BPM receberam a denuncia via CIOSP de que um caminhão havia sido tomado de assalto no município de Estância e deslocava-se pela rodovia SE-270 com destino a Lagarto.

As equipes de serviço do Batalhão de Lagarto montaram um bloqueio na entrada da cidade para intercetar o veículo. O condutor do caminhão ao perceber a presença do cerco policial ignorou a ordem de parada e tentou evadir-se dos policiais iniciando uma perseguição que começou na rodovia SE-270, passando pelos bairros Jardim Campo Novo, neste local o motorista tentou jogar o caminhão sobre a viatura policial na tentativa de cessar a perseguição.

Os policiais se desvencilharam da tentativa do caminhoneiro e continuaram a persegui-lo até o bairro Loiola, momento em que o caminhoneiro, percebendo que seria alcançado dirigiu o caminhão até um terreno baldio que dá acesso a uma área com vegetação densa e de difícil acesso.

Os policiais ao parar a viatura e se aproximar do caminhão encontraram o caminhão com as portas abertas e um rastro pelo mato que dava a entender que os ocupantes se evadiram pela mata. Foi feita uma busca na área, mas a falta de visibilidade e o difícil acesso impediram a captura dos ocupantes do caminhão.

O caminhão de marca Wolksvagem de cor branca e a carga de fumo roubada avaliada em mais de meio milhão de reais foi conduzida a Delegacia Regional de Lagarto para lavratura do flagrante.

Informações e foto 7°BPM