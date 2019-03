Presídio ou colônia de férias?

12/03/19 - 08:45:14

Localizado em área residencial de Aracaju, o Presídio Militar se assemelha a uma animada casa de repouso. Pelo menos foi o que constatou a promotora de Justiça Rosane Gonçalves. Numa visita surpresa ao Presmil, ela flagrou o prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), sem o uniforme da prisão, dinheiro no bolso e jogando baralho no bem bom da biblioteca. Na cela dele tinha frigobar, guloseimas à vontade, ventilador, televisor tela plana, etcétera e tal. Nem precisa dizer que as explicações para tantas regalias concedidas a um acusado de lavar dinheiro não convenceram. A promotora deixou o Presmil disposta a denunciar a direção por improbidade administrativa. Age certo, pois cadeia não é colônia de férias.

Banco dos réus

As atenções dos itabaianenses estão voltadas para a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe. Três desembargadores vão julgar o recurso do prefeito afastado Valmir de Francisquinho (PR). Acusado de desviar dinheiro do matadouro de Itabaiana, o gestor recorreu para reassumir a Prefeitura. Além do relator Diógenes Barreto, integram a Câmara do TJ os desembargadores Ana Lúcia dos Anjos e Edson Ulisses. Aguardemos, portanto!

Burros n’água

Eleito graças a um “cavalo selado” que passou na porta dele, o senador Alessandro Vieira (PPS) resolveu não ter assessoria de imprensa. Apostando nas redes sociais, o senador acha que o pessoal do gabinete e ele próprio podem alardear aos quatro cantos seu trabalho parlamentar. Não será tarefa fácil para Vieira, um estranho na área de comunicação e que demonstra desprezo com a imprensa. Por muito menos, eleitos de primeira viagem deram com os burros n’água. Homem, vôte!

Dupla jornada

Após a chegada dos filhos, as mulheres deixam o mercado de trabalho cinco vezes mais que os homens. Segundo pesquisa feita pela empresa de recrutamento Catho, 28% das mulheres deixaram o emprego quando os filhos nasceram, versus 5% dos homens. O estudo mostra, ainda, que 21% das mulheres levam mais de três anos para retornarem ao trabalho. A mesma situação para os homens ocorre em apenas 2% dos casos. Elas são vítimas da dupla jornada de trabalho. Marminino!

Déda vive

Falecido em 2013, o ex-governador Marcelo Déda (PT) recebeu, ontem, várias homenagens pela passagem de seu aniversário. Vivo fosse, a maior estrela do PT em Sergipe teria completado 59 anos. O governador Belivaldo Chagas (PSD), que foi vice do petista, lamentou a falta que “o amigo faz neste momento do país”. Também se disse honrado por ter como vice Eliane Aquino (PT), viúva de Marcelo Déda.

Dois pesos

Dois oficiais da Polícia Militar de Sergipe viajaram, hoje, à Brasília para participar de reunião na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Representando o comando da PM, o coronel Paiva viajou por conta própria, segundo consta no Boletim Geral Ostensivo. Já o também coronel Ednilson, que vem a ser primo do comandante da corporação, coronel Marcony Cabral, teve a viagem e demais despesas custeadas pela Polícia Militar. Ah, bom!

Medalhadas

E a Assembleia promove, hoje, sessão especial para homenagear as novas deputadas estaduais com a Medalha Quintina Diniz. Além das parlamentares, serão homenageadas as delegadas lotadas nas delegacias da mulher. Nascida em 1878, a professora laranjeirense Quintina Diniz foi a primeira mulher a se eleger deputada estadual, em 1934. Depois dela, as mulheres só voltariam a ser representadas no Legislativo sergipano 20 anos mais tarde, com a eleição de Núbia Nabuco Macedo, em 1954. Vixe!

OAB de luto

A OAB sergipana lamentou o assassinato do jovem advogado Jarbas Feitoza de Carvalho Filho. Procurador jurídico de Aquidabã, a vítima foi morta a tiros, ontem, provavelmente por assaltantes. Após condenar “a violência galopante que assola a sociedade sergipana”, a OAB prometeu acompanhar as investigações sobre o crime e exigiu rigorosa apuração e punição dos culpados. Certíssimo!

Ao Deus dará

Você sabia que só em Sergipe existem quase 350 obras públicas paralisadas, se estragando? Estes empreendimentos inacabados representam um investimento de R$ 447 milhões. É o dinheiro do povo jogado no lixo. Um exemplo desse desleixo é a futura rodovia SE-235, ligando Itaporanga a Itabaiana. Iniciadas em 2014, as obras desta estrada, com 52 quilômetros de extensão, se arrastam a passos de cágado e o governo não sabe quando vai concluí-la. Crendeuspai!

Josa é história

Dirigido pelo jornalista Dida Araújo, será lançado, hoje, o documentário “Josa – O vaqueiro do sertão”. A produção cinematográfica registra a memória do sanfoneiro simãodiense José Grigório Ribeiro, o “Josa”. Fruto de 20 anos de pesquisa, o filme trás depoimentos do homenageado, pesquisadores, amigos, músicos e familiares. O lançamento está marcado para as15h, no Centro Cultural de Aracaju, com entrada franca. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 19 de novembro de 1908.

Resumo dos Jornais