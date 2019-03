ROGÉRIO QUER SABER SOBRE SAÍDA DE SUPERINTENDÊNCIA DA CEP EM SERGIPE

12/03/19 - 17:37:10

O senador Rogério Carvalho PT/SE ficou surpreso com a informação de que o superintendente da Caixa em Sergipe Marcos Queiroz não ocupa mais o cargo, e com isso, surgiu o boato que a superintendência da instituição em Sergipe vai ser transferida para a Bahia.

Diante da possibilidade, o senador Rogério fez um pronunciamento na Comissão de Assuntos Econômicos e solicitou uma audiência com o presidente da Caixa Pedro Guimarães para evitar que isso ocorra. O líder do governo no Senado Fernando Bezerra garantiu o encontro.



“A Caixa Econômica Federal é um banco público, tem um papel para garantir o desenvolvimento; é a maior agência de serviço público bancária do Brasil. Isso pode tornar a vida dos sergipanos e da economia de Sergipe mais frágil e vulnerável.”