Sergipanos acusados de “esquentar” documentos e levar 70 carros ao Pará

12/03/19 - 13:23:12

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), prendeu na manhã desta terça-feira (12) dois homens acusados de participar de um esquema e que usando identidades falsas, conseguiram levar cerca de 70 veículos ao Pará.

A operação foi deflagrada em cinco estados simultaneamente, Pará, Amapá, Sergipe e Maranhão e cumpriu 16 mandados de prisão sendo que três deles em Sergipe. Segundo a polícia civil, a operação visa combater roubos de carros que eram praticados principalmente em locadoras.

Só em Sergipe, os dois homens presos e acusados de participar do esquema, seriam responsáveis por levar mais de 70 veículos para o estado do Pará, onde com a ajuda de servidores públicos, os carros acabavam ganhando uma nova documentação.

Foram presos Robervan Cruz dos Santos e Márcio Henrique Santos Fontes, e as informações são de que Robervan, o “Robinho”, como era conhecido, teria se apresentado à polícia como sendo assessor de um político no interior do estado onde ele foi preso. Há ainda a informação de que “Robinho” tinha uma relação de amizades com vários políticos sergipanos, entre eles, prefeitos e ex-secretários de estado, além de deputados.

A polícia informa ainda que um terceiro elemento que reside em Sergipe não foi localizado e está foragido.

As informações são de Sandoval Noticias, no programa Jornal da Vida