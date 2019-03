Servidoras da segurança pública representarão Sergipe em congresso feminino em PE

12/03/19 - 16:09:10

Mulheres da segurança pública de Sergipe vão representar o Estado no 1* congresso de profissionais da segurança pública de Pernambuco, o evento acontecerá nos dias 13 ,14 e 15 de março o centro de convenções em Olinda/PE e abordara temáticas relativas ao gênero feminino nas instituições, na oportunidades experiências de toda federação serão trocadas entre as participantes que ao final terão discutido politicas de melhorias e maior adequação dessas entidades pra recepcionar as mulheres.

Entre as representantes estão 7 militares e 2 agentes prisionais.

Vale ressaltar o apoio do comandante do corpo de bombeiros , que cedeu o transporte, o cmt da Pm e da Sejuc que liberou as suas servidoras e a Associação integrada de mulheres da segurança pública pelo apoio financeiro.