SMTT: radares da avenida Etelvino Alves de Lima começam a operar

Os equipamentos de fiscalização eletrônica instalados pela Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), na avenida Etelvino Alves de Lima, no bairro Inácio Barbosa, zona sul de Aracaju, começou a operar plenamente nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 11. A implantação dos redutores de velocidade se deu após os pedidos dos moradores e comerciantes da região, que presenciaram diversos acidentes na via por conta do excesso de velocidade dos motoristas.

Os radares foram aferidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e o limite de velocidade permitido na via é de 60km/h. De acordo com a comerciante Belly Damasceno, a presença dos radares já tem surtido efeito. “Aprovo a iniciativa da SMTT. Os motoristas estão de fato reduzindo a velocidade, depois que os equipamentos foram instalados. Alguns ainda insistem em passar com rapidez pela avenida, mas quando lembram dos radares freiam. Isso mostra que a presença dos equipamentos faz a diferença”, afirma Belly Damasceno.

Quem também aprovou a medida tomada pela SMTT foi o comerciante Robert Freire. “Tenho visto os motoristas respeitando os pedestres, o que, antes dos radares, não acontecia. Já presenciei alguns acidentes que ocorreram por causa da velocidade dos motoristas, por isso, espero que os condutores obedeçam à sinalização realmente”, disse Robert Freire.

Infração

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) divide a infração de ultrapassagem de velocidade em três categorias: excesso de até 20% acima do permitido; excesso de 20% a 50% acima do permitido; e excesso de 50% ou mais acima do permitido. Nos três casos, o condutor é multado e recebe pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Aplicando a Lei ao limite de velocidade estabelecido para a avenida Etelvino Alves de Lima, o condutor que circular pela região entre 61km/h e 72km/h vai somar quatro pontos na CNH e pagar multa de R$ 130,16; se a velocidade do veículo estiver entre 73km/h e 90km/h, o valor da multa será de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira; qualquer velocidade acima de 91 km/h renderá multa de R$ 880,41 e a suspensão imediata do direito de dirigir.

12/03/19 - 05:15:38