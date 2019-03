VEREADOR APRESENTA PL PARA REGULARIZAR MOTOTÁXI EM ARACAJU

12/03/19 - 15:06:14

O vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta terça-feira, 12, para falar sobre sua indicação, que pretende legalizar o trabalho dos mototaxistas na capital sergipana.

“Desde o primeiro ano do meu mandato eu tento fazer com que apreciemos um projeto de lei sobre esse assunto. Eu tentei dar entrada mas um vereador esperto disse que já tinha feito. Tem alguns vereadores malandros, que não são brincadeira. Dizem que estão dando entrada num projeto e quando a gente vai ver não tem nada, não tem interesse em ajudar categoria nenhuma”, afirmou.

Amintas ainda ressaltou a necessidade de respeitar os mototaxistas e o direito de ir e vir da população aracajuana.

“Esse projeto que estamos apresentando pretende legalizar a profissão, para que eles possam trabalhar. Eu peço a paciência de todos porque esse tipo de iniciativa tem que ser tomada pelo prefeito, pelo executivo. Mas quem sabe uma indicação não faz efeito, não é? Está tudo bem feito, não vão ter trabalho nenhum. Esses profissionais [mototaxistas] precisam ser respeitados, legalizados. E as pessoas precisam ter direito de escolher como serão transportadas. Seja de Uber, de qualquer outro aplicativo, se vão de táxi, se vão de ônibus coletivo, ou se vão de motoboy”, declarou.

E concluiu “eu sempre fui a favor dessa categoria e vou continuar sendo. Não deixem que ninguém engane vocês dizendo que vai apresentar projeto, que vai falar com o prefeito. Busquem apoio de quem realmente apoia vocês. E, sem dúvida nenhuma, saibam que podem contar com esse vereador e alguns poucos vereadores dessa Casa, os que tem compromisso com o povo. Porque a grande maioria tem compromisso é com o bolso”.

