Vereador e Prefeito de Umbaúba participam de encontro técnico

12/03/19 - 15:49:20

O presidente da Câmara de Umbaúba, vereador Fernando Augusto Prado (Gutto Prado) e o prefeito Humberto Maravilha, participaram na manhã de hoje, 12, de um encontro técnico sobre controle interno, realizado pelo Tribunal de Contas de Sergipe –TCE.

O evento aconteceu no auditório da Escola de Contas (Ecojan), e teve como tema a importância do Controle Interno, no acompanhamento da execução orçamentária, patrimonial e financeira e orientações aos Gestores.

Representando o Legislativo Municipal, o presidente relatou a importância de participar do evento. “Este é um encontro fundamental para os gestores, pois promove direcionamentos de como devem agir perante o controle interno do município, e estruturem os setores públicos com pessoas eficientes, capazes de aprimorar a saúde, educação entre outros”

Ainda dentro da programação, o coordenador de Controle Interno do TCE, Fábio José da Silva, abordou “Aspectos práticos e polêmicos da execução dos serviços inerentes à atividade de Controle Interno”. Por fim, o coordenador da 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (CCI) do TCE/SE, Sérgio Augusto Mendonça Santos, discutiu sobre a temática “Monitoramento, Expedição de Aviso e Resposta da Unidade Gestora”.

Por Yslla Vanessa