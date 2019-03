Acidente envolvendo dois caminhões deixa motorista preso às ferragens

13/03/19 - 15:22:52

Um grave acidente foi registrado no inicio da tarde desta quarta-feira (13), envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa gravemente ferida

As informações são de que dois caminhões que circulavam pela BR 101, em sentido contrário, choram frontalmente nas proximidades do município de Rosário do Catete. Por conta do impacto um dos caminhões acabou capotando e um dos motoristas ficou preso às ferragens.

Uma equipe do Samu foi acionada e esteve no local para prestar os primeiros socorros. Agentes da polícia rodoviária federal estiveram no local para controlar o trânsito. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para retirar o motorista que estava preso às ferragens.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias