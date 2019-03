Água pelo ladrão

13/03/19 - 08:44:36

Quase metade da água tratada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (48,10%) vai literalmente pelo ralo. As causas desta enorme perda são os vazamentos, a submedição e as ligações clandestinas, conhecidas como “gatos”. Ora, uma empresa que desperdiça metade do que produz não pode se manter de pé por muito tempo, a não ser que o prejuízo seja bancado pelos contribuintes. O furto de água é crime, porém não se conhece queixas da Deso à polícia contra quem faz “gatos”. Também são tímidas as ações da empresa para reduzir os vazamentos e a submedição. Quando era estatal, a Energisa também sofria enormes prejuízos provocados pelo furto de energia, problema corrigido após a privatização com fiscalização e queixas crimes contra os criminosos. Vê-se, portanto, que falta decisão política na Deso para impedir que tanta água escorra pelo ladrão.

Síndrome de Odorico

Desde o sucesso da novela “O Bem Amado”, há 45 anos, nenhum prefeito se dispôs a construir cemitérios em Aracaju. Tiveram medo de repetir a saga do personagem central da trama global, prefeito Odorico Paraguaçu, o primeiro defunto enterrado no cemitério construído por ele na imaginária Sucupira. O último campo santo edificado em Aracaju foi o Colina da Saudade, em 2003, e assim mesmo pela iniciativa privada. O superlotado “São João Batista” foi construído na década de 60, pelo então prefeito Conrado de Araújo (PTB). Misericórdia!

Festa do retorno

Autorizado a reassumir o mandato, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), foi recepcionado na cidade com um mega almoço numa grande churrascaria da cidade. Afastado em novembro passado, sob a acusação de irregularidades no matadouro, Valmir foi substituído pela vice e adversária Carminha Mendonça (PP). Com a decisão judicial em seu favor, o prefeito deve exonerar todos aqueles nomeados em sua ausência. Em tempo: o churrasco foi bancado pelos amigos de Valmir. Ah, bom!

Bola fora

Ao contrário do que informamos ontem, o senador Alessandro Vieira (PPS) dispõe de assessoria de imprensa. Em Sergipe, a comunicação do moço está a cargo da colega Laisa Bomfim. Vieira conta, ainda, com a assessoria da jornalista Renata Gonzaga e da publicitária Myrella França, ambas lotadas no gabinete de Brasília. Segundo Laisa, quando disse que não gastará dinheiro público com divulgação, o senador se referia a despesa com publicidade. Tá feito o reparo!

Contra MP

A Medida Provisória 873 dispondo sobre as contribuições sindicais não deverá ter o apoio do deputado federal Valdevan Noventa (PSC). Após participar de uma reunião no gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), o sergipano disse que a matéria desfavorece os trabalhadores e os sindicatos. A polêmica MP regula a forma de cobrança das contribuições e determina que o imposto sindical só seja descontado depois da autorização individual do trabalhador. Crendeuspai!

Unha e carne

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) ficou satisfeito com a reafirmação de apoio político feita pelo deputado estadual Francisco Gualberto (PT). Diferente de outros petistas, o parlamentar disse possuir uma relação histórica com Nogueira, acrescentando que sairá sempre em defesa da atual administração de Aracaju. Em resposta, Edvaldo afirmou que a aliança e amizade dele com Gualberto vêm de muitos anos, desde os movimentos estudantil e sindical. É vero!

Com a bola toda

E o deputado federal Fábio Mitidieri foi indicado pelo PSD para presidir a Comissão de Esporte da Câmara. Em seu segundo mandato, parlamentar sergipano sempre teve cadeira cativa no esporte. Até o ano passado, Fábio era 2º vice-presidente do colegiado e trabalhou pelo fomento do esporte de base e pela nova divisão dos recursos repassados pela Caixa Econômica Federal.

Primeira infância

E quem está em Brasília é a vice-governadora Eliane Aquino (PT). Foi participar do Seminário Internacional da Primeira Infância, promovido pelo Ministério da Cidadania. A petista entende ser urgente a promoção de políticas públicas, além da criação de estratégias voltadas para a meninada. Eliane acredita que através da somação de esforços do governo sergipano e da iniciativa privada será possível fortalecer a política para a primeira infância no estado. Deus te ouça!

Chamou pra briga

Não chamem para o mesmo ambiente os vereadores “Nitinho” (PSD) e Cabo Amintas (PTB): pode sair briga pra mais de légua. O petebista acusa “Nitinho” de se juntar a um chefe de quadrilha para denegrir a imagem dele junto ao eleitorado. Amintas ameaçou ir pra cima do pessedista “feito um bicho. Vou lhe dar uma dica: eu sou kamikaze. A gente só morre abraçado”. Homem, vôte!

Machistas

Nada menos do que 58,5% dos homens concordam totalmente ou parcialmente com a frase “Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros”. Segundo pesquisa feita pelo Ipea, 42,7% dos entrevistados acham que as mulheres que usam roupas mostrando o corpo merecem ser atacadas. Pior: 63% concordaram que “casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família”. Lastimável que no século 21 ainda se pense assim!

Recorte de jornal

Publicado no Correio de Aracaju em 30 de março de 1917.

Resumo dos Jornais