ATENDER VONTADE DA MAIORIA

13/03/19 - 00:11:44

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O deputado federal João Daniel (PT) está projetando uma série de trabalho do partido em Sergipe. Como presidente regional no Estado, pretende por militantes nas ruas, em momento que há necessidade de ir à luta contra atos do Planalto que a legenda não aceita e tem que levar muito a sério o combate para evitar os rumos para uma extrema direita que se tenta levar um Brasil, que começa a sentir dificuldades para sobreviver a uma crise profunda.

João Daniel não esconde que precisa fazer uma extensa programação junto a filiados e militantes, realizar grandes plenárias junto à sociedade civil para alertar sobre o que vem acontecendo no momento atual, além de ficar vigilante e esclarecer todo o processo imposto à população pela equipe de Bolsonaro, principalmente no formato das reformas que estão sendo propostas ao povo brasileiro. A hora é mais de lutar para fazer, do que esperar acontecer.

O deputado federal, que assumiu a Presidência Regional interinamente, pretende iniciar uma discussão que fortaleça a legenda em Aracaju e em outros municípios do Estado, sem esquecer que na Capital o PT tem espaço na gestão atual, inclusive com a presença de Eliane Aquino como vice até o prazo de registrar candidatura à vice-governadora de Belivaldo Chagas. Esse debate que existe no Diretório Municipal é para compor uma candidatura própria para Aracaju, o que deve ser analisado e debatido mais à frente.

João Daniel já teve uma conversa com o ex-deputado federal Marcio Macedo (PT), um dos prováveis candidatos à Prefeitura de Aracaju e que demonstra interesse na disputa, com apoio da militância. Isso pode acontecer, mas o principal é fortalecer e unir a legenda em torno de projetos que provoquem maior estrutura, participação intensa e atuação rigorosa na formação de um Estado democrático que corre risco nesse atual momento.

Só depois é que deve ser vista essa questão de candidatura própria, que não será impossível, desde que atenda à vontade da maioria.

SENTIU VERDADE

O presidente do Hospital de Barretos, Henrique Prata, quando esteve ontem em Aracaju, falou sobre o entusiasmo do governador Belivaldo Chagas e sentiu nele verdade em sua vontade de fazer as coisas corretas na área da saúde.

ISSO O ANIMA

Henrique disse que essa verdade do governador Belivaldo o anima a fechar o convênio com Sergipe e isso não é para agradar a ninguém, mas para um tratamento digno aos pacientes de câncer: “se não fosse uma coisa verdadeira, não haveria convênio”.

ARMENGUE TOTAL

Sergipe jamais fez um projeto com planejamento profundo, sério e dedicado a atender a comunidade na área da Saúde: “a rede foi crescendo como se fosse um trampolim, um puxadinho ou um armengue para formar políticos”, disse.

VAI AO MARANHÃO

Hoje à noite o governador Belivaldo Chagas viaja a São Luis (MA) e amanhã participa de reunião de governadores. À noite, Belivaldo viaja a São Paulo para assistir, na sexta-feira, ao leilão do aeroporto Santa Maria, de Aracaju.

QUESTÃO DE GESTÃO

Chega uma informação de fonte bem avisada que após o dia 20 haverá mudanças na Secretaria de Saúde do Estado. Sai o médico Valberto de Oliveira Lima. Uma fonte do Governo não confirmou, mas disse que ele não se revelou bom gestor.

EXCELENTE MÉDICO

A fonte disse, ainda, que Valberto é um excelente médico, clínico, cirurgião, “mas não tem visão de gestão de saúde pública”. A fonte acrescenta que durante convênios com o Hospital de Barretos, ontem, “isso ficou muito claro”.

GUALBERTO E PT

Segundo informações de bastidores, o líder do Governo, Francisco Gualberto (PT), estaria querendo deixar o partido, ao qual está filiado há anos, e pode ingressa no PSD que lhe abriu às portas.

BRIGAS INTERNAS

Gualberto estaria chateado com desavenças internas dentro do seu velho partido, que começaram com a indicação do secretário da Agricultura e logo em seguida teve uma discussão forte com o colega Iran Barbosa (PT).

DISCURSOS E BOATOS

O pronunciamento feito ontem por Francisco Gualberto, favorável ao prefeito Edvaldo Nogueira e sua candidatura à reeleição, ampliou as especulações dentro do PT sobre a troca de legenda do atual líder do Governo.

CANDIDATO PRÓPRIO

O presidente interino do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel já afirmou em reuniões e conversas o compromisso com uma candidatura própria do PT em 2020 em Aracaju e varias cidades do interior, anuncia fonte do partido.

VINDA DE HADDAD

Há indicativo da vinda de Fernando Haddad, no final de abril, para potencializar o partido em Aracaju. Possíveis nomes para 2020 já estão surgindo, como do ex-deputado federal Márcio Macedo.

AMPLA UNIDADE

Fonte do PT diz que João Daniel quer ser eleito presidente estadual do partido em Sergipe, através de uma ampla unidade para fortalecê-lo no Estado: “é engano achar que a participação do seu filho Camilo na Prefeitura force compromisso com Edvaldo para 2020”.

MAS, ATENÇÃO

Informação de fonte da Prefeitura de Aracaju diz, com absoluta segurança, que o vereador Professor Bittencourt (PCdoB), assume a Secretaria Municipal de Ação Social na próxima semana e o suplente Danilo Daniel (PT) assume o mandato. Danilo é filho de João Daniel.

COLHE ASSINATURAS

O senador Alessandro Vieira (PPS) é persistente e ontem à tarde já começou a colher as 27 assinaturas necessárias para apresentar a proposta de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre atuação do STF e tribunais superiores.

JÁ COM 21 NOMES

Além de Alessandro Vieira (PPS), outros 20 senadores já assinaram a chamada CPI da Toga, faltando apenas mais seis para requerê-la. Nenhum outro senador por Sergipe pretende assiná-la, mas Vieira deve conseguir fechar o documento hoje.

ADIANTA O QUÊ?

Um ex-deputado federal faz a seguinte pergunta: “favorece em que a Sergipe a criação de uma CPI da Toga?” E responde: “em absolutamente nada”. Interessa a Sergipe uma ação parlamentar que consiga tirar o Estado da grave crise em que se encontra.

AMIZADE POLÍTICA

Robervan Cruz dos Santos, o Robinho, preso ontem por envolvimento em transações para “esquentar” carros roubados, é da intimidade de vários políticos sergipanos, já atuou em várias campanha e é pessoa do metier político do Estado.

APARECEM VÍTIMAS

Segundo uma fonte policial, as primeiras vítimas começaram a aparecer, depois da divulgação da notícia sobre alteração nas documentações de veículos. Essas vítimas são compradoras de carros com documentos falsos ou esquentados.

OUTROS NOMES

A mesma fonte acrescentou que outros ‘malandros’ do porte de Robinho circulam por Aracaju, bem vestidos e entrosados na sociedade, mas que praticam o mesmo tipo de crime da venda de veículos com documentos falsificados. E mais: pode haver novas prisões a qualquer momento.

DISPUTA EM POÇO VERDE

Sobre Poço Verde, um político da base aliada disse que a chapa majoritária da oposição em 2020 será a mesma de 2016: Eduardo de Doutor Milton a prefeito e Edna de Toinho de Dorinha a vice. Terá apoio do governador Belivaldo Chagas.

Dos grupos sociais

///Mostrar cortes – Rogério Carvalho (PT) pergunta: Você sabia que o Ceará é o estado mais dependente do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da aposentadoria rural do país? Estamos fazendo levantamentos nos estados para mostrar que os cortes da proposta de Reforma da Previdência vão destruir a economia os estados.

///Ainda sem maioria – Um deputado estadual da base aliada disse ontem, pedindo off, que o Governo ainda não tem votos na assembleia legislativa para aprovar projetos que atingem os servidores, que seriam aumento de contribuição previdenciária e aumento da idade mínima e tempo de contribuição.

///Comissão de Esporte – Os deputados federais Antônio Brito e Fábio Mitidieri foram indicados pelo PSD para presidir comissões permanentes. Brito ficará com a Comissão de Seguridade Social e Família. Fábio Mitidieri com a comissão de Esporte. Via Twitter, Mitidieri agradeceu a confiança do partido pela indicação.

///Belos saltos ornamentais – Do ministro Carlos Ayres Britto no twitter: “Há quem não perdoe o dia por começar sem lhe pedir licença, Assim como há quem tenha por fim não ter princípios. Mas há também quem sempre veja numa borboleta a voar os mais belos saltos ornamentais do silêncio”.

///Operação Lume – Policial reformado Ronnie Lessa, suspeito de ter sido o autor dos disparos que mataram Marielle Franco (PSOL) e Anderson Gomes, afirmou, no momento em que foi preso, ter sido avisado sobre a Operação Lume, segundo informou a coordenadora do Ministério Público do Rio de Janeiro, Simone Sibílio.

///Apreensão de armas – Foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, um projeto que determina a apreensão de armas de agressores de mulheres. A proposta inclui a apreensão na Lei Maria da Penha como medida protetiva de urgência, a ser determinada pelo juiz em até 48 horas após o pedido da vítima.

Conversa

Shoppings aumentam – O Procon notificará os dois shoppings de Aracaju que aumentaram o preço dos combustíveis em 25%, sem nenhuma comunicação prévia.

Não justifica – Não houve nenhuma melhora nos estacionamentos desses shoppings e nenhum outro gasto extra que justificasse o aumento.

Vendas caem – Ontem à tarde a funcionária de uma loja disse que as vendas nos dois shoppings caíram muito e que algumas lojas vão fechar.

Não serão fáceis – Conversas firmes nos bastidores sobre candidaturas à Prefeitura de Aracaju. As composições não serão fáceis.

Coisas em ordem – Em Lagarto a prefeita Hilda Ribeiro está tentando colocar as coisas em ordem, apesar de alguns dissabores com setores da oposição.

Racha futuro – Há um intenso movimento entre segmentos do PT, principalmente em Aracaju, que sinalizam para um racha no futuro.

Foi demorado – Segundo o delegado Kassio, o Robinho demorou a cair. Ele alterava documentos de carros locados no Detran do Pará e vendia a terceiros.

Locais públicos – Plenário aprovou ontem o Projeto de Lei do Senado 514/2015, que garante a amamentação em locais públicos. A matéria segue para a Câmara.

Foi vazada – Ministério Público Federal do Rio de Janeiro diz que a operação da prisão de suspeitos das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes foi vazada.