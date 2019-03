Emgetis busca parceria para viabilizar projeto de banda larga do Estado

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) recebeu na manhã deste terça-feira (12), a visita do diretor-presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais, para tratar de parcerias que viabilizarão a expansão da banda larga no estado. Como parte do Plano de Modernização da Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo, a ampliação da rede de fibra óptica (banda larga) em Sergipe beneficiará, principalmente, as áreas da saúde, educação e segurança.

Ao apresentar o Plano de modernização da TI, o diretor-presidente da Emgetis, Ezio Faro, destacou a necessidade de parcerias para viabilização do projeto. “Com esse Plano, promoveremos a ampliação da rede banda larga de alta velocidade em todo o estado, o aumento da segurança da informação e a economia para os cofres públicos. E, trabalhando com a Energisa, tornaremos esse projeto mais viável, tanto pela perspectiva financeira, quanto pela logística”, comentou Ezio.

O diretor-presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais, demonstrou interesse em firmar parceria com o Governo do Estado, através da cessão do uso dos postes da Concessionária para passagens dos cabos de fibra óptica. “O projeto é importante para o desenvolvimento e coloca o estado de Sergipe em outro patamar tecnológico. É um novo viabilizador de políticas públicas e um grande passo para inclusão digital da sociedade. Entendo que podemos assumir um convênio com relação ao uso dos postes da concessionária, mas veremos as questões técnicas e, principalmente, de segurança”, ressaltou Roberto Currais.

Após a reunião, Roberto Currais conheceu o Data Center da Emgetis, que é responsável pelo armazenamento da maior parte dos dados digitais do Governo do Estado, e também a subestação, responsável alimentação elétrica da empresa.

Plano de Modernização da TI de Sergipe

Coordenado pela Emgetis, o Plano de Modernização da TI de Sergipe conta com três projetos financiados pela Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento (USTDA), em torno de 600 mil dólares, sem custo para o governo estadual, e elaborados pela empresa americana PTS Data Center Solutions.

Com a ampliação da banda larga para todo estado, prevista no Plano de modernização, as áreas mais beneficiadas serão a saúde, educação e segurança. Na saúde, o objetivo é a implantação de uma rede mais ágil, interligando as unidades de pronto atendimento, urgências e postos de saúde, além de permitindo o uso de novas tecnologias na telemedicina. Na educação, será proporcionada uma ampla inclusão digital, através da conexão entre todos os municípios sergipanos, levando banda larga de alta velocidade a telecentros públicos e escolas. Na segurança, a proposta será por uma melhor interligação entre delegacias e órgãos de segurança, monitoramento por câmeras, reduzindo o tempo de resposta para solução de delitos e, consequentemente, diminuindo índices criminais.

Paralelo a esta ampliação da rede, o projeto também prevê investimentos em Data Center, oferecendo maior segurança dos dados públicos. “Hoje estamos com três projetos de TI em condição de serem licitados e, no momento, estamos em busca de recursos que viabilizem a sua execução”, explicou Ezio Faro, que aproveitou a oportunidade para convidar o diretor-presidente da Energisa para a solenidade de entrega oficial dos projetos, prevista para o próximo dia 28 de março, com a participação do governador Belivaldo Chagas, do Cônsul dos EUA em Recife, John Barrett, dos representantes da USTDA e demais autoridades.