Estudantes protestam em Umbaúba por falta de Transporte Escolar

13/03/19 - 13:07:50

Na manhã de hoje, 13/03, ocorreu uma manifestação feita pelos alunos dos Colégios Estaduais Dr. Antônio Garcia Filho e Anfilófio Fernandes Viana. O motivo para o protesto é a falta de transporte escolar por parte do governo de Sergipe.

As aulas da rede Estadual iniciaram no dia 18 de fevereiro de 2019 para os alunos do Colégio Estadual Anfilófio Fernandes Viana e no dia 25 de fevereiro de 2019 para os alunos do Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho, ambos situados na cidade de Umbaúba/SE, porém no dia 26 de fevereiro de 2019 as aulas foram suspensas por falta de transporte escolar para todos os alunos matriculados na REDE ESTADUAL dessas duas unidades de ensino.

Até o presente momento nem os professores, pais ou alunos não receberam nenhuma informação oficial da Secretaria de Estado da Educação sobre o retorno das aulas. Essa situação já foi noticiada e denunciada em alguns meios de comunicação e redes sociais, não sendo solucionado o problema até a presente data.

A aluna Yasmim Ramos Araújo faz um apelo ao Governo do Estado: “Olhe por nós estudantes porque precisamos estudar. Queremos um futuro e precisamos de ônibus porque moramos em povoados. Estamos mais de 15 sem aulas e estamos sendo prejudicados”

“Nós professores da escola pública ficamos muito tristes com a ingerência do governo estadual, essa incompetência administrativa vem trazendo prejuízos enormes, o que atrapalha o objetivo de alcançar uma educação pública eficiente. Dessa vez é a falta de transporte que interrompe as aulas e prejudica o ano letivo, fazendo com que alunos saiam as ruas para exigir esse direito”, enfatiza o professor Moíses Augustinho.

Diante do exposto acima, o professor Moíses Augustinho, protocolou uma denúncia junto ao Ministério Público para que haja o retorno do transporte escolar e a normalidade das aulas.

Fonte e foto assessoria