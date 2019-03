GOVERNO DO ESTADO AMPLIARÁ TRATAMENTO PREVENTIVO DE CÂNCER

13/03/19 - 05:19:04

A partir de agora, Sergipe faz parte do Programa de Rastreamento do Câncer de Colo de Útero e Mama, promovido pela Fundação Pio XII/Hospital de Câncer de Barretos. A assinatura do convênio entre o presidente da instituição, Henrique Prata, e o governador Belivaldo Chagas, ocorreu na tarde desta terça-feira (12) no Palácio de Despachos. O objetivo do programa é detectar precocemente esses tipos de câncer para encaminhamento de tratamento com reais condições de cura dos pacientes.

O governador Belivaldo Chagas afirmou que o governo está imbuído de investir na prevenção para poder tratar precocemente os casos de câncer que venham a ser identificados. “Os investimentos são de R$ 166 mil por mês, oferecendo às mulheres de 19 municípios sergipanos facilidades na realização de exames que identificarão precocemente casos de câncer de mama e colo de útero”, acentuou.

A capacidade instalada do programa é de realizar 57 mamografias/dias e 70 exames Papanicolau/dia. O projeto terá início em julho deste ano e encerra-se em dezembro de 2023. Os procedimentos serão realizados em carretas adaptadas. Os exames serão executados por profissionais especializados que utilizarão equipamentos modernos. Haverá uma unidade fixa, instalada em Lagarto, e duas móveis que atenderão a região Centro-Sul e Agreste.

O governador agradeceu a Henrique Prata o apoio e a consultoria que está oferecendo ao Estado de Sergipe. “Nos últimos dois dias, visitamos as unidades de saúde da capital. Foram dois dias produtivos e de aprendizado. Vamos, a partir de agora, dispor da orientação da equipe do Hospital de Câncer de Barretos e, boa vontade para empregar os ensinamentos não vai faltar”, destacou, ao dizer que as unidades móveis e a fixa do programa, vão ampliar o atendimento aos pacientes.

Belivaldo Chagas disse que está disposto a corrigir os erros identificados nas unidades da área da saúde do estado, com o intuito de colher resultados positivos. Ele também informou da mudança do projeto do Hospital do Câncer, a ser construído pelo Estado. Segundo o governador, o projeto pensado há seis anos não atende a atual demanda. O novo projeto, que será elaborado com a consultoria do Hospital de Barretos, ocupará 17 mil metros quadrados, e não mais os 20 mil metros quadrados de construção prevista.

Disse ainda que vai trabalhar para concentrar o atendimento ao paciente com câncer no Hospital de Urgência (Huse), desativando o atendimento do Hospital Cirurgia, por não dispor de infraestrutura adequada para atender as necessidades de um tratamento oncológico. Entretanto, Belivaldo garantiu que o Estado continuará ajudando o Cirurgia no que for possível, e espera que a Instituição melhore as suas instalações para continuar atendendo aos pacientes cardíacos.

O presidente da Fundação Pio XII e do Hospital de Câncer de Barretos, Henrique Prata, afirmou que a expansão do programa de prevenção do câncer é fundamental para a cura da doença. Segundo ele, identificando precocemente a doença, é possível garantir 95% de cura. “Os investimentos em prevenção se tornam mais baratos do que tratar do câncer. Estaremos salvando vidas com um custo muito menor”, destacou.

Henrique Prata considera o governador sergipano um homem de visão e preocupado em humanizar o atendimento da saúde pública no estado. “Queremos agradecer ao governador, independente do trabalho de assessoria que estamos fazendo, por sua determinação e coragem de alterar métodos antigos para garantir um atendimento humanizado aos pacientes do SUS. O investimento em prevenção vai atalhar muitos obstáculos. Belivaldo está trazendo para Sergipe um case de sucesso de medicina honesta e humanizada. Belivaldo Chagas será lembrado como um grande gestor e o governador da saúde”, afirmou.

Unidades preventivas

Serão disponibilizadas, mediante o convênio, duas unidades móveis adaptadas para a realização de mamografia digital e Papanicolau.Também será equipada uma unidade fixa para a realização de exames complementares de diagnóstico – ultrassom de mama, biópsia de mama e colo do útero -, além de consultas médicas especializadas e aulas de educação continuada para profissionais de saúde da região onde esses equipamentos serão instalados.

A base fixa e as móveis serão instaladas para atendimento das regiões de Lagarto e Itabaiana. Uma unidade fixa e mais uma móvel, que terão como base Lagarto, atenderão os municípios de Poço Verde, Riachão do Dantas, Simão Dias e Tobias Barreto. Na região do Agreste, serão assistidos por outra unidade móvel, os seguintes municípios: Itabaiana, Areia Branca, Campo do Brito, Frei Paulo, macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos e São Miguel do Aleixo.

A base fixa contará com profissionais médicos ginecologistas, mastologistas, radiologista e suporte administrativo. Nessa unidade, serão realizados exames de elucidação diagnóstica, consultas médicas e toda a organização logística da atuação da unidade móvel.

Já a unidade móvel será operacionalizada por meio de carreta adaptada, onde terá toda a infraestrutura necessária para acolhimento, atendimento, realização de exames preventivos e mamografias. A capacidade instalada da unidade móvel é de 57 mamografias/dias e de 70 exames Papanicolau/dia. Essas unidades também contarão com enfermeiro, técnico em radiologia e motorista.

ASN

