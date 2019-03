“Governo não pode esquecer que a PM também pertence à SSP”, diz coronel

13/03/19 - 12:45:02

O coronel RR da Polícia Militar, Henrique Alves Rocha, tem usado as redes sociais para reclamar da forma como o governo do estado tem tratado a PM, que segundo ele “trata com uma certa diferença”.

Coronel Rocha reclama ainda da falta de armas para a PM. Para o coronel, “é necessário que se adquira novas armas para a polícia civil, como aliás tem acontecido, agora não pode esquecer que a polícia militar também faz trabalho policial e pertence a mesma secretaria”.

Veja o que pensa coronel Rocha sobre o assunto

O governo enviou ontem para assembleia projeto de lei regulamentando a destinação dos bens oriundos de ilícitos penais relacionados aos crimes de lavagem de capital, destinando estes exclusivamente a polícia civil. A lei federal prevê que tais bens podem ser destinados a instituições incumbidas da prevenção e combate a tais crimes. A polícia militar não faz prevenção a estes crimes? Não faz operações conjuntas em apoio a polícia civil? E a perícia não contribui com as investigações? E o corpo de bombeiros? São somos todos segurança pública? Onde está a integração? O mais interessante é que os valores serão destinados ao FUNESP fundo estadual de segurança pública,. O fundo é da segurança pública e não exclusivo da PC.

Quando eu falo que este governo privilegia a PC em detrimento da PM, alguns acham que eu exagero.

A PM é 5 vezes maior, mas a PC possui mais de 5 vezes o números de Cargos em Comissão que a PM, e agora todos majorados,

Faço questão de registrar que o reconhecimento a PC é devido, mas o que justifica tamanho descaso com a Polícia Militar?