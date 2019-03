Homem liga para Samu, diz que esposa estava desacordada, mas estava morta

13/03/19 - 11:32:30

Um caso registrado no inicio da manhã desta quarta-feira (13) está intrigando a polícia, após o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ser acionado para atender uma ocorrência.

O fato foi registrado na rua Manoel Alves Dantas, Bairro Cidade Nova, quando o companheiro de uma mulher identificada como sendo Lorainne Andrade de Oliveira , de 31 anos, telefonou para o Samu, informando que sua companheira estava desacordada.

Uma ambulância do Samu foi até o local porém já encontrou a mulher sem vida. O corpo estava em cima de uma cama coberto com lençóis e segundo informações com manchas no pescoço.

Uma guarnição do 8º BPM foi acionada e esteve no local, porém o companheiro de Lorainne Andrade não se encontrava para contar a sua versão do que teria acontecido.

Com informações do Imprensa 1