Hospital de Cirurgia recebe visita do Governador e da equipe do Hospital de Barretos

13/03/19 - 08:59:11

O Hospital de Cirurgia recebeu a visita do Governador Belivaldo Chagas, acompanhado do presidente da Fundação Pio XII – mantenedora do Hospital de Amor de Barretos (SP), Henrique Prata, com o objetivo de apresentar a estrutura física e o funcionamento da Instituição. Também estiveram presentes o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Valberto de Oliveira, o Deputado Estadual Luciano Bispo, o Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, os Promotores Públicos Bruno Melo, Ana Paula Machado e Rony Almeida e membros do Conselho Deliberativo da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia.

A comitiva visitou unidades de internamento e serviços do Hospital e a obra do Centro de Imagens/Radioterapia e também participou de uma apresentação feita pelo Diretor Técnico do Hospital, Dr. Rilton Morais, que abordou os principais aspectos de funcionamento do Cirurgia e do tratamento oncológico ofertado pela instituição. Além disso, Dr. João Lima, que é Diretor de Atenção Integral à Saúde da SES, explicou a estrutura da Rede Estadual de Saúde de Sergipe.

O Diretor Técnico Dr. Rilton relata que a visita de Henrique Prata e seus técnicos traz uma visão externa da instituição e todas as opiniões e conselhos serão avaliados por aqueles que conhecem a fundo o Hospital, a saúde sergipana e a necessidade da população do estado. Afirma ainda que manterá o foco de atender os pacientes com câncer.

“O Hospital de Cirurgia continuará no seu projeto de atender sempre os mais necessitados. Os que precisam de ajuda, os que há 92 anos contam com o tratamento oferecido aqui. Continuaremos ofertando o atendimento oncológico e pretendemos melhorar sempre e expandir ainda mais o tratamento dos pacientes com câncer. Esse é o foco do futuro”, explica.

Essa visita técnica ao Cirurgia faz parte de um roteiro para que o empresário possa conhecer a realidade do tratamento oncológico da saúde pública de Sergipe.

Fonte e foto assessoria