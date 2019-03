Maior fórum de Sergipe conta com novos equipamentos de segurança

13/03/19 - 14:21:54

A equipe de segurança que atua no Fórum Gumersindo Bessa passou a contar, desde a última sexta-feira, 08/03, com novos equipamentos. Dois diciclos elétricos – veículos de duas rodas que podem chegar a 20 km/h – estão contribuindo para as rondas nos quatro pisos da unidade jurisdicional que é a maior de Sergipe, com mais de 23 mil metros quadrados. Diariamente, passam pelo Bessa cerca de 1.500 pessoas, entre jurisdicionados, servidores, advogados, magistrados e visitantes.

“O equipamento cumpre dupla função. Primeiro, permite que apenas um vigilante com o diciclo cubra uma área cinco vezes maior do que outro a pé ou com um veículo leve. Segundo, possibilita que os vigilantes circulem mais entre os usuários, podendo, inclusive, prestar informações sobre a localização de algum serviço dentro da unidade”, explicou Flávio Albuquerque, Diretor de Segurança do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

O fórum tem três andares, mais a garagem; sendo assim, cada diciclo é utilizado em dois pisos. O diciclo tem autonomia de 38 quilômetros e, por ser elétrico, o deslocamento é silencioso e sem emissão de poluentes. Os vigilantes foram treinados pela própria empresa fabricante para utilizarem os veículos.

“Diariamente, temos no fórum policiais militares, bombeiros e vigilantes terceirizados que promovem a segurança não só das instalações, mas também dos servidores, magistrados, advogados e usuários. A iniciativa do Tribunal permite maior mobilidade desse policiamento”, destacou o Diretor, lembrando que existem outros equipamentos de segurança no fórum, como câmeras, cercas elétricas, portais detectores de metal e scanners de raio X para inspeção de bolsas e bagagens.

Fonte e foto TJ/SE