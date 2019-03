PC PRENDE MOTORISTA DE APLICATIVO ACUSADO DE ROUBO EM LAGARTO

O crime foi praticado durante a última segunda-feira, 11, no povoado Jenipapo

A Polícia Civil prendeu Thiago Marcel Silva de Araujo, 37 anos, motorista de aplicativo de transporte e acusado de participação no roubo a um Ponto Banese, no povoado Jenipapo, em Lagarto. Segundo informações passadas pela polícia, o crime ocorreu na última segunda-feira (11).

De acordo com o delegado André David, três homens estavam no veículo. Eles seguiram até a unidade bancária, invadiram e roubaram dinheiro do local. A partir das imagens das câmeras de segurança, o veículo utilizado foi identificado e apreendido na posse de Thiago

Os policiais chegaram até o condutor e apreenderam parte dinheiro roubado da unidade. As buscas continuam para chegar até os outros dois homens envolvidos no crime, os quais já foram identificados.

A população também pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de acusados da autoria de ações criminosas, por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181; ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE.

