Poços artesianos são ativados no município de Malhador

As ações do Governo de Sergipe, que visam combater aos efeitos da estiagem que atingem o estado, promoveram mais uma alternativa de abastecimento em duas comunidades do município de Malhador, no Agreste sergipano. A região, que sofre com a perda significativa da vazão do rio Mata Verde, ganhou dois poços artesianos que já beneficiam a população.

Os trabalhos foram efetivados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), através da Companhia de Saneamento do Sergipe (Deso), e teve foco na melhoria da situação de crise.

O gerente de Operações, Vitor dos Santos Almeida, explicou que a Companhia tem investido todos os esforços para minimizar o desabastecimento. “A Deso permanece empenhada em atender as demandas para que a população tenha o abastecimento de água regular. E com a operação desses dois poços, os malhadorenses terão uma maior oferta de água tratada nas suas residências”, disse.

Ainda segundo ele, outros trabalhos semelhantes deverão ser feitos pela região. “O nosso principal objetivo é não deixar a população desabastecida. Além destes, já temos outras áreas para perfuração de novos poços”, acrescentou.