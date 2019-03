POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE AGREDIR A PRÓPRIA MÃE

13/03/19 - 11:13:14

O homem foi detido em flagrante e já tinha passagem pela polícia

A Polícia Civil deteve nesta terça-feira (12) um homem suspeito de agredir a própria mãe no município de Aquidabã. A prisão em flagrante ocorreu após a denúncia da vítima na delegacia da cidade.

Segundo informações policiais, a vítima contou que o suspeito, identificado como José Francisco da Silva Guerra, 40 anos, conhecido como “Dé”, agrediu-a com dois socos, derrubando-a no chão e machucando seu ombro e joelho. A mulher ainda afirmou que o agressor estaria em casa e não a deixava entrar no local.

Assim, de acordo com as informações, a equipe policial foi de imediato à casa da vítima e prendeu o suspeito em flagrante, apreendendo também a faca que estava em seu poder. A vítima foi conduzida para o hospital, onde foi medicada e já está se recuperando em casa. O suspeito está detido e sua prisão foi comunicada ao juiz, para a tomada das medidas cabíveis.

Informações e foto SSP