Prorrogado o prazo de inscrição do Processo Seletivo para Jovem Aprendiz do SAAE

13/03/19 - 12:36:50

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Estância (SAAE) prorrogou o prazo de inscrição do Processo Seletivo para contratação temporária de 5 (cinco) Jovens Aprendizes, nos termos do edital nº 001/2019. De acordo com o edital poderão participar da seleção adolescentes e jovens com idade entre 15 e 21 anos que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, e tenham disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no turno matutino.

“O SAAE está de parabéns por incentivar os jovens estancianos através desse processo. É mais uma oportunidade para a juventude estanciana ofertada pela gestão municipal”, celebra o prefeito Gilson Andrade.

O prazo que terminaria no próximo dia 17 de março foi prorrogado até o dia 27 de março. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet através do link: https://pss.estancia.se.gov.br/. Todas as informações em relação ao novo prazo de inscrição estão disponíveis no edital retificado, publicado na edição de terça-feira, 12 de Março de 2019, Ano IV Nº 1696, do Diário Oficial do Município.

No ato da inscrição o candidato deverá anexar cópia da seguinte documentação: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), documento de identidade (RG); Cadastro de Pessoa Física (CPF), boletim escolar do ano de 2018, comprovante de matrícula escolar, comprovante de residência; comprovante da renda familiar e currículo. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente observado os critérios: renda familiar, aprovação escolar referente ao último ano letivo, ano que está cursando, média geral do boletim e experiência de trabalho.

A duração máxima dos contratos de trabalho será de 17 meses e a carga horária não excederá quatro horas diárias. Ao Jovem Aprendiz é garantido ½ salário-mínimo para carga horária semanal de 20 horas, Carteira de Trabalho assinada, FGTS, 13º salário, férias remuneradas junto com as férias escolares e vale-transporte. Outras informações podem ser obtidas consultando o edital do Processo Seletivo.

Fonte assessoria