SARGENTO NORBERTO MORRE AO TOCAR EM CERCA ENERGIZADA

13/03/19 - 16:02:02

Um sargento da policia militar morreu na manhã desta quarta-feira (13), vitima de choque elétrico

As informações são de que o sargento RR Norberto, se encontrava em um sitio no conjunto Luiz Alves, no município de São Cristóvão, quando tocou em uma cerca elétrica e acabou recebendo uma descarga. Devido a voltagem o militar acabou morrendo eletrocutado.