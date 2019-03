SERGIPEPREVIDÊNCIA FUNCIONARÁ EM NOVO HORÁRIO MARÇO E ABRIL

13/03/19 - 05:25:03

O órgão atenderá até às 17h para distribuição do Informe de Rendimentos do imposto de renda

O SergipePrevidência está disponibilizando o Informe de Rendimentos aos segurados do Instituto após a Receita Federal disponibilizar, no último dia 07 de março, o programa para preenchimento e entrega do Imposto de Renda 2019. Atendendo a grande demanda de aposentados e pensionistas para obter o documento, o órgão nos meses de março e abril estará funcionando até às 17h.

O documento pode ser obtido por atendimento presencial no SergipePrevidência, de segunda a sexta, a partir das 7h, no autoatendimento através do Toten no SergipePrevidência, ou até mesmo no Portal do Segurado.

Para fugir das filas, os segurados podem retirar o comprovante totalmente pelo site, tendo em vista que possui o mesmo valor jurídico daqueles emitidos presencialmente pelo órgão. O SergipePrevidência está localizado na Avenida Barão de Maruim, 48, bairro São José, mas ainda neste semestre começará a atender no Palácio Serigy, localizado na Praça General Valadão, Centro da Cidade.

Fonte e foto: ASN