A ARMA COMO PACIFICAÇÃO

14/03/19 - 00:01:24

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A oposição ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), principalmente membros do PT e siglas afins, se apega a casos de violência para detonar o Governo. A tragédia da Escola Professor Raul Brasil, na cidade de Suzano, em São Paulo, em que dois jovens usaram armas branca e um revolver calibre 38 para assassinar alguns estudantes, passa a ser mais um argumento do clima supostamente criado por Bolsonaro, ao incentivar o uso de armas por quem esteja em condições de fazê-lo.

Tão grave quanto essa tragédia, inclusive marcado por uma coincidência que choca, foi a prisão de suspeitos de terem assassinado a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, com a comprovação de que são vizinhos de condomínio do presidente Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Mas tudo leva a crer que a violência [ou o combate a ela] é uma marca dos bolsonaristas, quando se ouve relato do senador Flávio Bolsonaro, de que a tragédia em Suzano “atesta o fracasso do malfadado Estatuto do Desarmamento”. Teoricamente, o senador defende um Brasil armado até os dentes.

O Brasil é um País naturalmente violento. Bandidos e policiais vivem em guerra e fica tudo mais difícil quando milicianos (geralmente ex-policiais) atuam nos morros do Rio de Janeiro e periferias de São Paulo, cobrando da sociedade servilidade e dinheiro para mascarar uma proteção contra traficantes. Essa ação, falsamente protecionista, vai da extorsão ao crime de mando, que acontece em todos os Estados brasileiros. Vive-se em um dos países mais violentos do mundo, onde “matar e cuspir” não faz diferença.

Os dois assassinos de Suzano, que se suicidaram logo após, na realidade participavam de um jogo de “videogame” real, projetado por eles. Um horror que, se não houver rigidez na concepção dessas ações virtuais, outros fatos podem acontecer com as mesmas características. E não há o que fazer, a não ser lamentar os mortos e culpar governantes que incentivam o uso de armas, atualmente consentido apenas para os bandidos de todos os lados.

O Brasil precisa urgente rever conceitos políticos, éticos e sociais para que não se torne, de uma vez, um cenário gigante para a prática real desses jogos virtuais que mexem com a cabeça da criança, do adolescente e dos adultos que vêem na arma a única forma de desenvolvimento com pacificação.

AUDITORIA INTERNACIONAL

O presidente do Hospital de Barretos, Henrique Prata, que esteve em Aracaju na terça-feira (12) ofereceu ao governador Belivaldo Chagas uma auditoria internacional, para que seja feito um “Raio-X das prioridades de gastos com a Saúde”.

PROJETO ESTÁ OBSOLETO

Sobre o Hospital do Câncer de Sergipe, técnicos que acompanharam Henrique Prata disseram que o projeto está absolutamente obsoleto, inclusive ainda para os anos 90. Para o atual período o projeto não serve e nem deve ser feito.

SUGERE ARQUITETOS

Sobre a nova estrutura física de um hospital do Câncer, os técnicos sugeriram um dos dois melhores arquitetos do Brasil, especialistas na estruturação de uma planta moderna para construção de hospitais para tratamento de câncer.

CONSIDEROU ABSURDO

Henrique Prata teria considerado um absurdo a forma de tratamento do câncer em hospitais diferentes: uma parte no Huse, outra no Hospital de Cirurgia e um terceiro no Hospital Universitários. O paciente sofre com esse transtorno.

SAÚDE SEM MUDANÇA

Durante transmissão do Programa Papo Reto, ontem, Belivaldo Chagas descartou qualquer possibilidade de mudanças na Secretaria da Saúde, conforme especulações sobre uma possível exoneração do secretário Valberto Lima.

SEGURO NO CARGO

Belivaldo disse ainda que Valberto Lima tem sua inteira confiança: “Ontem mesmo [terça-feira] estivemos juntos e fizemos uma avaliação da visita do pessoal de Barretos a Sergipe. Portanto, Valberto continua seguro em seu cargo”.

PROJETO CHEGA A ALESE

O deputado Capitão Samuel disse ontem que o projeto de reforma enviado pelo governo já chegou à Assembleia Legislativa. Acrescenta que divulgou para as associações e a tropa para que se prenunciem: “estou na Alese à disposição da tropa”.

TRAGÉDIA DE SUSANO

A tragédia de Suzano, em São Paulo, onde dois jovens invadiram uma escola, mataram 10 alunos e depois se suicidaram, é o assunto nas redes. A oposição credita a violência à liberação do porte de armas e ao incentivo a ela.

PROBLEMA DO PORTE

Para o deputado Fábio Mitidieri “esse é o problema do porte de arma de fogo: quando pessoas despreparadas têm acesso, o único resultado possível é a tragédia. O controle precisa ser rigoroso para que não haja mais ocorrências como a de Suzano e tantas outras que já possíveis”.

SOBRE GUALBERTO

Fábio Mitidieri disse que pela primeira vez ouviu que Francisco Gualberto pode se filiar ao PSD. Mas admite que “seria uma grande aquisição, porque ele é um político dos mais competentes e honestos que conheço. No entanto, temos o maior respeito pelo PT, que é um partido aliado de primeira hora”.

SOBRE A FAZENDA

O secretário interino da Fazenda, Marcos Vinicius, disse a Belivaldo Chagas que ficasse tranquilo sobre a indicação de outro nome para a Pasta. É que ele não pretende o cargo e explicou que gosta de trabalhar na estrutura interna da Sefaz.

INDICAÇÃO CODEVASF

Ainda não está escolhido o nome que deve assumir a Superintendência da Codevasf em Sergipe. O nome do ex-secretário Valmor Barbosa está em discussão pela bancada federal, assim como o do atual superintendente César Mandarino

APENAS EM DISCUSSÃO

Ontem houve reunião da bancada federal em Brasília mas não avançou na escolha de indicados a qualquer cargo de órgãos federais. Ficará para a próxima semana. O nome de Valmor é bem avaliado por uma boa parte dos parlamentares.

ESTAVA EM BRASÍLIA

Valmor Barbosa, inclusive, viajou a Brasília e conversou com deputados e senadores sobre a vaga na Codevasf. Ele desembarcou na Capital Federal na segunda-feira e ainda ontem visitou gabinetes antes da reunião de bancada.

BOM QUADRO TÉCNICO

O deputado federal Fábio Mitidieri reconheceu que o ex-secretário Valmor Barbosa “é um grande quadro técnico, mas a bancada federal não indicou ninguém. Não tivemos essa reunião com todos os parlamentares”.

ESCOLHA DE D. MARIA

Em deferência à senadora Maria do Carmo Alves, por seu tempo de Senado, por ser mulher e ser da região do Baixo São Francisco, ficou certo que o nome indicado por ela será aceito pela maioria. Apenas um deputado contestou.

ENERGIA E TURISMO

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) é membro titular de duas Comissões na Câmara: a de Minas e Energia e a de Turismo. Laércio disse que na Minas e Energia tratará da termoelétrica Celse, da Fafen e da Petrobrás no Estado.

VEREADORES VIAJAM

Dia 22, uma sexta-feira, vereadores de Aracaju viajam para participar de mais um “Encontro de Vereadores” que acontecerá em Maceió, parte ou tudo financiado pelas Câmaras Municipais. As praias de Maceió que se segurem…

Dos grupos sociais

///Que acontece? – Deputado Dílson de Agripino pergunta: “O quê está acontecendo com nossa nação? Tragédias, violência, crimes bárbaros. O ocorrido em Suzano nos entristece. Uma barbárie sem precedentes. Externo aqui meus sentimentos de pesar aos familiares das vítimas. Violências como essas não fazem parte da nossa cultura!”

///Reunião no Maranhão – O governador Belivaldo Chagas já está em São Luís (MA) onde se reúne com todos os demais colegas do Nordeste. Discutem problemas da região e em pauta a formação de um consórcio entre todos os Estados, para compras compartilhadas e outras atividades.

///Salário iguais – Senado aprovou ontem projeto de lei que endurece a cobrança sobre empregadores que não pagam salários iguais para homens e mulheres. A proposta segue para a análise da Câmara dos Deputados. O texto pretende assegurar o que estabelece a CLT, que prevê salário igual para homens e mulheres nas mesmas funções.

///Sobre votação – STF adiou para hoje a conclusão do julgamento sobre a competência (ou não) da Justiça Eleitoral de conduzir inquéritos de políticos investigados na Operação Lava Jato. O placar parcial está em 2 a 1 a favor do envio das acusações para a Justiça Eleitoral quando envolver caixa 2 de campanha.

///Caixa em Sergipe – Senador Rogério Carvalho (PT) informa que não vai mais haver a transferência da superintendência Caixa Econômica de Sergipe para a Bahia. Num encontro com o presidente Pedro Guimarães, Rogério Carvalho garantiu a manutenção da superintendência em Sergipe.

///Lotéricas e Bolsa – Segundo ainda Rogério Carvalho, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães atendeu o seu pedido de que as lotéricas em todo o Brasil, muito em breve, façam o pagamento do Bolsa Família. Nosso encontro foi intermediado pelo líder do Governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho.

Conversa

Chuvas e clima – As chuvas esparsas que caíram ontem em Aracaju animaram a população pelo clima. Dos quase 40 graus, houve uma queda para 26 graus.

Está confirmado – Está confirmado que o vereador Professor Bittencourt ocupara uma secretaria municipal e o segundo suplente Camilo Daniel assume a Câmara.

Do ConsensoWeb – Edvaldo Nogueira avisa que o aniversário de Aracaju será simples mais com muitas obras para inaugurar.

Certo desconforto – Há certo desconforto dentro do PT sobre lançar ou não candidatura própria a prefeito de Aracaju. Há candidato: Marcio Macedo.

Analisam projetos – Deputados estaduais começam a analisar o projeto de reformas enviados pelo Governo Belivaldo e que será explicado dia 22.

Cabo e soldado – Subtenente Edgar ironiza: “Pelo amor de Deus, ninguém está pedindo um regimento do exército não. Basta um cabo e um soldado”.

Moedas de troco – Clovis Silveira diz que certas pessoas que conhecemos as vezes valem menos do que as moedas que nos sobraram de troco!

Palanque político – Luigi Benesilvi diz que a Esquerda não perde tempo e já utiliza a tragedia de Suzano-SP pra fazer palanque político sem ter nenhum pudor pelas vítimas.

Fica suspeição – O fato de Ronnie Lessa, suspeito de assassinar Marielli, ser vizinho de Bolsonaro no Rio, tem que ficar bem esclarecido. A coincidência é grande.