ALESSANDRO DIZ QUE PROPOSTA DE TOFFOLI SOA COMO AMEAÇA

14/03/19 - 15:47:32

O senador Alessandro Vieira, autor do requerimento para criação da CPI da Lava Toga, disse a O Antagonista, nesta quinta-feira (14) que a investigação anunciada por Dias Toffoli para apurar supostas calúnias e ameaças contra ministros da Corte “soa muito mais como ameça do que como ato jurídico”.

– Chama a atenção uma investigação sem fatos definidos e sem investigados indicados.

O Antagonista perguntou se o senador acha que o inquérito tem alguma relação com a tentativa de emplacar a CPI.

“Existem movimentações hoje que tiram da zona de conforto quem se achava acima da lei. Isso tem causado reações no subterrâneo da política e, agora, essas reações ostensivas, abertas, por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal”, respondeu Vieira.

– Vamos aguardar os próximos capítulos, porque essa novela está ficando boa, disse.