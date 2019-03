Artesanato dos municípios sergipanos será apresentado na ExpoRingo

14/03/19 - 12:16:45

Artesãos de vários municípios sergipanos estão intensificando a produção visando a comercialização durante a ExpoRingo. Considerado um dos maiores eventos do setor agropecuário, a exposição será realizada no Parque das Palmeiras, situado no Povoado Brejo, na cidade de Lagarto, entre os dias 28 a 31 de março.

As tratativas para participação destes profissionais na feira já foram iniciadas pelos técnicos da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), organizadores da exposição, representantes dos municípios e membros da Associação de Artesãos. Segundo a organização da ExpoRingo, não haverá cobranças de valores aos artesãos, pois a ideia é de proporcionar um maior lucro aos comerciantes.

Com uma expectativa de público superior a 60 mil pessoas, a feira pretende fomentar mais de 25 milhões em negócios, pois agrega, simultaneamente, outros três eventos: 4ª Vaquejada do Parque das Palmeiras; 2º Leilão presencial do Haras Fábio José; e o 1º Fórum e Ciclo de Palestras sobre Agronegócio.

De acordo com o secretário de Turismo, “este é um grande nicho de mercado ainda pouco explorado no turismo do estado. O agronegócio tem uma grande representatividade na economia brasileira e eventos como a ExpoRingo possibilitam o aquecimento da economia neste segmento”, afirma Manelito Franco Neto.

Durante o evento, a Setur marcará presença com a ‘Feira de Artesanato’, disponibilizando boxes próximos da área central do evento e será instalado também, um stand de 20 m² que será compartilhado com os municípios interessados. “Estamos muito felizes em apresentar o artesanato local neste grande evento. É uma forma de mostrar para todo o Brasil o nosso potencial”, completa o gestor.

Além da Secretaria Estadual do Turismo, alguns municípios também participarão do evento a fim de demonstrar o potencial turístico de outras partes de Sergipe, a exemplo de Canindé do São Francisco. O secretário de municipal de Turismo da cidade, Genilson Aragão, ressalta que Canindé optou em participar por acreditar que “será uma grande vitrine para nós. Iremos levar ainda uma dupla de repentistas da região na ideia de que o público conheça mais sobre as atrações do sertão”, frisa.

Fonte e foto assessoria