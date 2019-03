Escola da Rede Pública Municipal de Lagarto é a primeira de Sergipe a receber o Festival da PRF

A Escola Municipal Mateus José de Oliveira, localizada no Bairro Cidade Nova, em Lagarto, é a primeira unidade de ensino de Sergipe a receber o Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran) da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O intuito do projeto é contribuir com a formação das crianças com relação ao trânsito, inserindo a educação para o trânsito de forma lúdica na rotina escolar dos pequenos.

Mais de quatro mil alunos, de cinco unidades de ensino da Rede Municipal de Lagarto, farão parte do importante Festival. Estão sendo beneficiadas também as Escolas Eliezer Porto (Povoado Brejo), Frei Cristóvão (Bairro Laudelino Freire), Manoel de Paula (Bairro Ademar de Carvalho) e Adelina Maria (Centro).

A aula inaugural do Fetran na Escola Mateus José foi nesta quarta-feira, 13, contou com as presenças dos secretários de Educação, Eduardo Maia, de Ordem Pública, Coronel Jackson do Nascimento, e do diretor da DTTU, Roberto Chaves. A diretora escolar Ericleide Libório e as equipes docente e administrativa também estiveram presentes, e puderam assistir junto aos alunos à palestra ministrada pelo inspetor da PRF Queiroz Souza.

A motivação por trás do Fetran, que é um projeto nacional, é o número de acidentes que se tornaram a principal causa de morte de crianças, entre 0 e 14 anos, no Brasil. Desse modo, os agentes da PRF passam a orientar sobre a violência no trânsito, como ter um comportamento seguro e também como contribuir para a diminuição de mortes de inocentes.

De acordo o PRF Queiroz, o Fetran tem custo financeiro pequeno, mas o benefício é enorme para os estudantes e a sociedade em geral. “Já estamos vendo mudanças no dia a dia em demais municípios brasileiros, como, por exemplo, o uso de capacete pelos motociclistas”, exemplificou. “Ao final do projeto, exibiremos em uma feira escolar o que foi produzido durante todo esse ano pelos estudantes, premiando-os. Já para os professores, será oferecida uma capacitação de 40 horas-aulas”, acrescentou o inspetor.

O secretário Eduardo informou que a ideia é ampliar para mais escolas, mesmo Lagarto sendo o município onde tem o maior número de escolas e alunos aderidos ao Fetran. “Estamos à disposição para premiar os melhores trabalhos e envolver a sociedade como um todo, através de parcerias público-privadas. A nossa ideia é a modernização da educação, por isso conte com o nosso apoio. Saio daqui hoje com o planejamento definido para que Festival Estudantil Temático de Trânsito aconteça da melhor forma possível em nossa cidade”, enfatizou.

