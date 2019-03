Fórum de Santa Luzia do Itanhy há 3 anos desativado e moradores fazem abaixo assinado

14/03/19 - 06:17:54

A população de Santa Luzia do Itanhy, localizada na região sul, ainda não se acostumou com o fechamento do Fórum Desembargador João Baptista da Costa Carvalho (filho ilustre deste município), que foi desativado em outubro de 2016.

O Fórum, que completará este ano 3 anos distante do povo luziense, encontra-se com o seu imóvel abandonado, sujo e até servindo de moradia para animais.

São inúmeras as reclamações dos moradores e de algumas autoridades públicas de Santa Luzia do Itanhy, em torno do fechamento dessa Casa de Justiça. Na verdade, a população até agora não aceitou perder os serviços que eram prestados pela Justiça nessa localidade histórica e muito carente. “O fechamento do Fórum atrasou o nosso município, temos que ir agora ao município vizinho de Indiaroba resolver os nossos problemas”, reclama a aposentada Mariana Gonçalves Santos.

No ano passado a população luziense participou de um abaixo assinado, que circulou também nas comunidades rurais (parte mais afetada com este fechamento) colhendo mais de 900 assinaturas, pedindo ao Desembargador da época, Dr. Cezário Siqueira Neto, a reabertura do Fórum.

O abaixo assinado foi protocolado no dia 30 de novembro de 2018, no Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe e a população de Santa Luzia do Itanhy, aguarda um resultado positivo por parte do TJS, agora sob a presidência do Desembargador Dr. Osório de Araújo Ramos Filho.

Por Magno de Jesus